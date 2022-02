Ukraina trekker seg fra konkurranser i Holmenkollen

Presidenten i Skiforbundet sier til VG at de vil vurdere russisk deltakelse i konkurransene de arrangerer.

Fredag formiddag ble det kjent at Skiforbundet ikke sender utøvere til konkurranser i Russland på grunn av invasjonen av Ukraina.

Senere på dagen skriver VG at det samme forbundet vurderer om de skal la russere delta i konkurransene i Holmenkollen neste helg. Der skal det konkurreres i langrenn, kombinert og hopp 4. til 6. mars, i tillegg til verdenscuprenn i skiskyting 17.-20. mars

– Så langt har vårt fokus vært at det ikke skal arrangeres renn i Russland og å ta vare på de Ukrainske utøverne som nå er i Norge. Dette er et prinsipielt spørsmål som det er naturlig at diskuteres med både NIF og andre særforbund i Norge, sier skipresident, Erik Røste til avisen.

Avisen får opplyst fra daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, at Ukraina som nasjon har trukket seg fra alle arrangementene.

Marx sier videre at det er det opp til FIS og IBU å vurdere om russere skal få lov å delta i konkurransene.