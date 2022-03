Foodora om nytt prosjekt: – Vi er klare til å trykke på gassen

I 2015 startet Foodora opp sin virksomhet i Norge, og den aller første «rosa syklisten» begynte levering av restaurantmat, i en liten radius på Grünerløkka i Oslo.

– I starten var det bare to personer i Foodora Norge: En syklist, og en på kontoret, forteller Elisabeth Myhre, daglig leder for Foodora Norge.

Nye rekorder

Foodora Norge-sjef Elisabeth Myhre er gjest i Bare business. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Sju år senere har virksomheten hatt en voldsom vekst, med 450 administrativt ansatte, og over 4000 bud i 20 norske byer. Svært mye av veksten har kommet under pandemien, da stadig flere benyttet seg av muligheten til å få restaurantmat eller dagligvarer levert på få minutter. Og veksten har heller ikke stoppet opp etter gjenåpningen:

– Vi var veldig spente på hvordan gjenåpningen ville påvirke oss, men det vi ser er at vi fortsetter å slå rekorder. Sist uke hadde vi ny ordrerekord. Det viser at vanene til forbrukeren har endret seg, og den endringen fortsetter selv om pandemien går mot slutten, sier Myhre i TV 2-programmet Bare business.

Pakkelevering

Nå skal Foodora starte opp et nytt leveringskonsept: De skal levere pakker fra netthandel, i konkurranse med Posten og andre leveringstjenester. Og i stedet for at kunden må vente flere dager eller uker, skal levering gjennomføres bare minutter etter bestillingen har skjedd.

– Kundene etterspør rask levering på elektronikk, dagligvarer, jernvare, apotekvarer og klær, sier Myhre, som nå forhandler med blant annet store kleskjeder om leveringstjeneste.

– Vi er i mange dialoger med større kjeder, som vi håper vil materialisere seg om kort tid, sier hun.

Foodora Norge har nå et testprosjekt med helsekostselskapet Kinsarvik.

– Testingen går nå mot slutten, og da er vi klare for å virkelig trykke på gassen og få dette ordentlig i gang, sier Myhre.

Mer hurtiglevering

– Konkurrenten deres Wolt skal gjøre det samme, og tjenesten Porterbuddy leverer samme dag som bestilling er gjort. Er markedet stort nok for dere alle tre?

– Ja, markedspotensialet for hurtighandel er minst 4-5 ganger større enn det vi ser nå. Og når det er et umodent marked, som det faktisk er, så hjelper det at flere selskaper jobber med det samme. For det øker bevisstheten til kundene om at dette tilbudet finnes, sier hun.

Og Foodora-sjefen mener at forbrukernes forventninger nå til rask levering er langt høyere enn bare for et par år siden:

– Nå ser vi en utvikling fra den tradisjonelle ehandelen, da man fikk levering i løpet av noen dager - til hurtiglevering, som er neste generasjons ehandel. Levering etter noen dager kan bli historie i løpet av kort tid. Så har du levering på samme dag. Og så har du det vi tilbyr, som er levering etter noen minutter. Det er fremtiden, sier Myhre.

Klager

Foodora Norge har hatt stor vekst i kunder og ordre de siste årene, men en del av kundene har også opplevd sen levering eller at bud ikke finner fram i det hele tatt.

– Hvor mye opplever dere av klager?

– Altså, vi driver risikosport når vi skal levere mat på kort tid. Og de aller, aller fleste leveringer går heldigvis fint. Men dessverre er det noen som feiler, av forskjellige årsaker. Det er veldig få, men vi jobber for at de skal bli enda færre, sier Myhre.

– Men må dere heve standarden noe? For bestiller man en Iphone på døra så vil man jo helst at den ikke havner et annet sted?

– Heldigvis skjer det veldig mye på teknologien, som vil hjelpe budene enda mer til å finne fram. Vi gjør fremskritt også på dialogen mellom kunden og bud. Så disse problemene ser vi blir mindre og mindre for hver dag, og vi skal alltid jobbe for å forbedre standarden. Pålitelighet er kjempeviktig for kundene, og der må vi levere godt, sier Elisabeth Myhre.

Se hele intervjuet med Foodora-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.