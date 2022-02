Slik har Putin strammet jerngrepet om Russland: – Ser på seg selv som tsar

For 40 år siden brukte en ung major i KGB alle sine beste knep for å rekruttere flere vestlige spioner fra basen sin i Angelikastrasse 4 i Dresden. Målet å få tilgang til teknologi- eller Nato-hemmeligheter, ifølge Washington Post.

Den ambisiøse majoren var Vladimir Vladimirovitsj Putin. Han var topptrent som spion i Moskva, men lykkes ikke særlig i arbeidet. Han forble en KGB-agent i midtsjiktet i 17 år.

UNGDOM: Her er Vladimir Putin som 14 år gammel skolegutt i 1966. Foto: Russian Archives

Hovedoppgaven hans var å gå etter østtyskere som hadde grunn til å reise utenlands, som akademiere, journalister, forskere og teknikere. Disse hadde som regel troverdige dekkhistorier. Han trente rekruttene sine i det som den gang var avansert «trådløs overvåkning».

Putin snakker varmt om sovjettiden den dag i dag. Senest i TV-talen hvor han kunngjorde anerkjennelsen av de to ukrainske utbryterregionene, brukte han lang tid på å snakke om Sovjetunionens storhetstid.

– Russland ble ranet da Sovjetunionen falt, uttalte han.

Putin er stolt patriot, og har nektet å ta avstand til Joseph Stalins brutale overgrep. Etter invasjonen av Ukraina har flere eksperter omtalt ham som både stormannsgal og en person med vrangforestillinger.

– Putin er opplagt stormannsgal. Måten han behandler sine egne på, som da han satt sin egen etterretningssjef i dyp forlegenhet, måten han holder møter med disse enorme bordene som gir mer enn god nok korona-avstand mellom seg selv og de andre, og også måten han gjennomfører samtaler med sine egne på, det tyder på en person som ser på seg selv som en egenrådig tsar i Russland, uttalte Norges forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, til TV 2 torsdag.

Kristoffersen mener Putin fremstår som stormannsgal. Her holder presidenten et koronavennlig møte med sin franske motpart Emmanuel Macron tidligere i februar. Foto: PUTNIK Foto: AFP

Som KGB agent i Tyskland på 80-tallet hadde han orkesterplass til slutten på Den kalde krigen og murens fall.

Etter KGB-karrieren var over fikk han jobb som rådgiver til en kontroversiell ordfører i hjembyen St. Petersburg. Han holdt seg i bakgrunnen. Også da han ble sjef for FSB i 1998 og helt fram til han ble håndplukket som statsminister av datidens president Boris Jeltsin i 1999.

Bildene av Vladimir Putin i bar overkropp har gått viralt omtrent hver gang det har blitt publisert en ny samling. ARKIV: REUTERS/RIA Novosti/Pool/Alexei Druzhinin

Hemmelighetsfull

Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952. Han fyller 70 år i høst, og bortsett fra at han er en beinhard politiker, som gjerne viser seg fram som friskus i bar overkropp ute i naturen, er det mange ting man ikke vet om ham.

Sivilstatusen og familielivet hans er nærmest tabu å omtale i russiske medier.

Han giftet seg med flyvertinnen Lyudmila Putina som han møtte under sine KGB-dager, 28. juli 1983.

Paret fikk angivelig to døtre, men Putin har aldri kommentert dette. Til dags dato vet man ikke hvor mange barn han har, eller hvorvidt han er i et kjærlighetsforhold.

Her var daværende statsminister Vladimir Putin sammen med sin kone Lyudmila Putina etter å ha stemt i Moskva i 2012. AP Photo Foto: Alexander Zemlianichenko

Ekteparet annonserte at de hadde separert seg i 2013, etter 30 års ekteskap, ifølge Washington Post. Det gikk samtidig mange rykter om Putins elskerinner, blant annet en som han fikk barn med.

Denne angivelige datteren har levd et glamorøst jetset-liv hvor hun blant annet eide en leilighet i Monte Carlo til 40 millioner kroner. Finansieringen rundt dette ble lekket i de beryktede Pandora Papers i 2021.

Selv om russiske medier er forsiktige med å pirke borti det som er Putins private sfære, vakte det sinne da bilder av et digert palass han angivelig eier ble publisert.

Dette palasset ble filmet og brukt i en dokumentarfilm som opposisjonspolitiker Alexei Navalny publiserte på sin Youtube-kanal i 2021. (Navalny Life YouTube channel via AP, File) Foto: AP / NTB

Putin benektet at det var han som eide luksuseiendommen ved Svartehavskysten, og en nær venn av ham, den russiske forretningsmannen Arkadij Rotenberg, uttalte at han var den egentlige eieren. Sannheten er det vanskelig, om ikke umulig å slå fast, og mange russere tror fremdeles det er Putin som eier palasset.

I 1998 ble Putin sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som erstattet KGB. Ett år etter ble han utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

I mars 2000 ble han formelt valgt til presidentvervet og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

Grunnlovsendringen fra 2020 gjør at Putin i teorien kan sitte fram til 2036. Onsdag inspirerte han troppene. Foto: Alexei Nikolsky

På denne tiden slo russisk grunnlov fast at presidenter ikke kunne sitte mer enn to perioder på rad, men dette ble omgått ved at Putin gikk inn som statsminister i 2008 under president Dmitrij Medvedev.

Nå begynte det virkelig å spøke for demokratiet i Russland, og internasjonale organisasjoner og eksperter har ropt varsko om Putins autoritære grep om Russland siden.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år og i 2018 ble han «gjenvalgt» for en ny seksårsperiode med mistenkelige 77 prosent av stemmene.

Ukrainske soldater har festet et bilde av Putin på en skytedummy. Foto: Vadim Ghirda

I 2020 ble det holdt en folkeavstemning om endringer i den russiske grunnloven som kan gjøre det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036. Endringene ble stemt fram tross store demonstrasjoner.

Internt presset

Internt i Russland har Putin blitt utfordret på mange fronter de siste årene. En helteskikkelse i Aleksej Navalnyj, dårlig pandemihåndtering og stadige demonstrasjoner.

FSB er overalt. Opposisjonen bli kvelt og Putin strammer grepet. Eksperter mener at situasjonen i dag kan være et resultat av at Putin ser at jerngrepet glipper.