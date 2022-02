Reuters: Zelenskyj vil møte Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ytret ønske om å møte Russlands president Vladimir Putin til samtaler, for å forhandle om den pågående krigssituasjonen. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Hvis samtaler er mulig, bør det skje. Hvis Moskva ønsker å møtes til samtaler er vi ikke redd for det, har Zelenskyj uttalt i en tekstmelding.

– Vårt ønske om samtale er en del av vårt vedvarende ønske om å oppnå fred, fortsetter den ukrainske presidenten.

Putin sier han vil forhandle

President Putin sier fredag ettermiddag at også de er klare for å forhandle på et høyere nivå. Det skriver det statseide russiske nyhetsbyrået RIA.

Ifølge nyhetsbyrået er det i samtaler med Kinas øverste leder, Xi Jinping, den russiske presidenten har ytret ønsket om en samtale med den ukrainske presidenten.

ANGREP UKRAINA: Russland gikk til angrep på Ukraina natt til torsdag, 24. februar. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Det fremgår derimot ikke når eller under hvilke betingelser Russland sier seg villige til å forhandle.



Tidligere fredag sa utenriksminister Sergej Lavrov at Russland ikke vil forhandle før Ukraina slutter å kjempe, og har gjort det klart at Russland ønsker et regimeskifte.

Ber om hjelp

Ukraina, som verken er medlem av Nato eller EU, ønsker å bli medlem av begge. Landet ga opp atomvåpen da de ble uavhengige fra Sovjetunionen, i bytte mot sikkerhetsgarantier fra europeiske land.

Tidligere fredag ba president Zelenskyj EU om å skjerpe restriksjonene mot Russland, blant annet ved å kaste Russland ut av det internasjonale banktransaksjonssystemet SWIFT.

– Alle muligheter for sanksjoner er ennå ikke utnyttet. Presset på Russland må øke, skrev Zelenskyj på Twitter etter å ha snakket med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fredag.