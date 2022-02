Skip med moldovsk flagg truffet av missil, ifølge moldovske myndigheter

Moldovske sjøfartsmyndigheter sier fredag ettermiddag at et tankskip som seilte under moldovsk flagg er truffet av missiler.

Tankskipet, som seilte under moldovsk flagg, har blitt truffet av missiler utenfor Odessa sør i Ukraina.

To av skipets besetningsmedlemmer ble alvorlig skadet da skipet ble truffet.

– Vi fikk nettopp vite at all besetning ble reddet, foruten to som ble alvorlig skadet og som er på vei til sykehuset, sier direktøren for sjøfartsmyndighetene, Vadim Pavalchi, ifølge Reuters ifølge VG.

Det er foreløpig ikke bekreftet hvem som avfyrte missilene.