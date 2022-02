Bodø/Glimt møter AZ Alkmaar i Conference League-åttedelsfinalen

Det blir gjensyn med tidligere Glimt-helt for Kjetil Knutsen i Conference League.

Torsdag leverte Bodø/Glimt en ny bragd, og slo Celtic 2-0 i returoppgjøret, og 5-1 sammenlagt i Conference League.

I åttedelsfinalen møter de nederlandske AZ Alkmaar.

– Det er en motstander jeg har sett noen kamper, og jeg tror vi kan konkurrere mot dem. Det er et godt lag, så det er to gode lag som møtes. En artig trekning og noen vi gleder oss til å møte, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Dermed blir det et møte med tidligere Glimt-spiller Håkon Evjen.

– Det er litt artig. Det er en spiller vi er ekstremt glad i med Håkon Evjen.

Han gikk til den nederlandske klubben etter seriesølvet i 2019, hvor han tegnet seg for 16 mål og seks målgivende.

– Stor sjanse for at vi møter ham. Han spiller litt nå etter å ha hatt en hard kamp om å komme seg inn i elleveren. Han har jo luktet litt på Bodø/Glimt, kanskje han er litt delt hvem han holder med, spøker Knutsen.

I tillegg er Aslak Fonn Wittry og Fredrik Midtsjø i stallen.

Bodø/Glimt har tidligere prøvd å hente tilbake Evjen til Aspmyra.

Første kamp spilles på Aspmyra i Bodø 10. mars, mens returoppgjøret går på bortebane 17. mars.

FORNØYD: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er fornøyd med å møte AZ Alkmaar. Foto: Roy Arne Salater, TV 2

– En fin trekning

– Var det noen av dem andre du fryktet?

– Nei, nei, nei.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Glimt har all mulig grunn til å være fornøyd med trekningen.

– Det er en motstander Glimt har alle muligheter til å slå i formen de er i nå. Jeg tror ikke de fryktet noen etter det de har levert så langt denne sesongen. En fin trekning med mulighet til å gå enda lengre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det kommer til å bli to jevne oppgjør, og enda tettere enn mot Celtic, sier han.

13. mars skal Bodø/Glimt møte Aalesund i fjerde runde av cupen. Den håper de å få utsette.

– Vi håper å få flyttet cupkampen. Vi er i kontakt med forbundet om det. Vi vil helst ha den på en torsdag, og jeg håper de vil hjelpe oss med optimale forberedelser.

José Mourinho og Roma, som Glimt knuste 6-1 hjemme i gruppespillet, møter Vitesse.

TRENING I SNØVÆR: Bodø/Glimt gjennomførte en treningsøkt på Aspmyra dagen etter at Celtic ble slått.

Herjet med Celtic

Fredag formiddag trente Glimt i tett snøvær på Aspmyra dagen etter at Celtic ble slått 2-0.

– Celtic er en gigantisk klubb når det kommer til en god del ting, og det bør egentlig være umulig for Bodø/Glimt å være så mye bedre over to oppgjør, men Kjetil Knutsens mannskap slutter aldri å imponere oss, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter avansementet torsdag.

– Det er bare til å glede seg til fortsettelsen, og Bodø/Glimt kan by alle lag i denne turneringen på en veldig tøff kamp, mener han.

Knutsen: – Utrolig å være glad etter en fotballkamp med den verdenen vi lever i

– Kan de nå finalen?

– Det er fortsatt en lang vei dit, men selvfølgelig kan de nå finalen, sa Mathisen.

Finalen spilles 25. mai i Tirana i Albania.