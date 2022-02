Kalte inn Russlands ambassadør på teppet: – Dette er ikke tiden for dialog

Utenriksminister Anniken Huitfledt (Ap) ga den russiske ambassadøren det glatte lag i et møte fredag.

Saken oppdateres

Huitfeldt møter pressen etter møtet med den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij.

– Jeg formidlet sterkt til ham at Russland bærer den hele og fulle ansvaret for denne meningsløse invasjonen, sier Huitfeldt til pressen etter møtet.

Hun forklarer at hun deretter gikk fra rommet.

– Vi hadde ikke en samtale, sier utenriksministeren.

– Ikke tid for dialog

Huitfeldt forteller at det viktigste for henne under møtet var å kommunisere tydelig Norges syn på krigen.

– Det var viktig for meg å formidle hva som er det norske folks syn på situasjonen. Og denne meningsløse invasjonen må stoppe.

Hun sier hun ikke så hensikten i å ha en samtale med den russiske ambassadøren.

– Dette er ikke tid for dialog. Ikke med den russiske ambassadøren. Det er Putin som må ta avgjørelsen om å trekke soldater ut av Ukraina, sier utenriksministeren.

Putin sitt ansvar

Hun uttrykker at det på det nåværende tidspunkt er vanskelig å se for seg diplomatiske løsninger.

– Håp er vanskelig å ha i dag. Men vi holderalle muligheter for diplomatiske samtaler åpne hele tiden. En hver samtale som kan stoppe denne menigsløse krigen vil være av betydning, men håpet er ikke stort.

– Det er Putin som kan stoppe denne meningsløse krigen. Han har sagt at han ikke vil invadere Ukraina, det viste seg å være en løgn, sier Huitfeldt.

EU kalte Russlands ambassadør inn på teppet torsdag. Norge har fordømt Russlands angrep på Ukraina.

En sjokkert verden våknet torsdag til et Europa i krig, etter at Russland gikk til angrep og invaderte Ukrainas grenser.

Natt til fredag iverksatte Russland en offensiv mot Kyiv, og nå pågår kampene i den ukrainske hovedstaden.