NRK: Ønsker ikke russisk deltakelse i Eurovision Song Contest

Spørsmålet om Russland skal få være med i årets Eurovision Song Contest i Torino i mai, behandles nå i EBU. NRK ønsker ikke at Russland deltar.

Tidlig torsdag morgen startet angrepet mot Ukraina med full styrke fra alle fronter.

I et brev til Den europeiske kringkastingsunion (EBU) har den Russland-fiendtlige TV-kanalen UA:PBC, som sender sangkonkurransen i Ukraina, bedt om at Russland fjernes fra Eurovision Song Contest.

Nå sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at NRK støtter UA:PBC.

– Vi ser ikke for oss at Russland kan delta i årets Eurovision Song Contest, sier Eriksen til NRK, og legger til:

– NRK har gitt et tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets Eurovision Song Contest som følge av invasjonen av Ukraina. Samtidig er dette en medlemsorganisasjon som trenger noe tid til å forankre en beslutning. Vi har full tillit til at EBU vil komme frem til en riktig avgjørelse.