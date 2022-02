Kommer med innrømmelse: – Det var et sjokk ut av en annen verden

For tredje gang skal 14 kjendiser bli den beste versjonen av seg selv, når de entrer Setnesmoen leir i Åndalsnes.

Artist Daniel Kvammen, NRK-programleder Lydia Gieselmann og TV 2 Sportens Marius Skjelbæk er tre av kjendisene som skal bli satt på prøve av Oberst Dag Otto Lauritzen (65) og major Kristian Ødegård i årets sesong, som har premiere lørdag 26. februar.

Torsdag hadde gjengen en premierefest, men det ble en dempet feiring på grunn av situasjonen i Ukraina.

– Det er litt uheldig. Men nå er det viktig å si at dette programmet handler i hovedsak om mestring og samhold, så jeg tror ikke vi kjenner oss så veldig igjen i at vi har vært med på et krigsopplegg, sier Kvammen til God morgen Norge.

– Det er mer en indre krig, kanskje, fortsetter Gieselmann.

Se hele intervjuet øverst i saken!

NY SESONG: Lørdag 26. februar har sesong 3 av Kompani Lauritzen premiere på TV 2. Foto: Matti Bernitz

Slapp førstegangstjeneste

Ingen av de tre deltakerne hadde mye erfaring med livet i Forsvaret fra før. Kvammen ble erklært tjenestedyktig i sin tid, men på grunn av hans dårlige syn ble han spurt om å stå på kjøkkenet. Det ønsket han ikke og dermed byttet han ut førstegangstjenesten med en lang ferietur.

– Jeg reiste heller på en stor «finne meg selv»-tur i Asia, og forsøkte å finne meningen med livet. Og det har jeg tydeligvis ikke gjort, så nå er jeg tilbake for å prøve og finne ut av hvem jeg er i dette konseptet.

Skjelbæk var også på sesjon og kom inn i Forsvaret, men da han ble innkalt til førstegangstjeneste, krasjet det med jobb og siden har han ikke hørt noe.

– Det jeg var mest redd for med Kompani Lauritzen var at jeg skulle minne militærpolitiet på at jeg var tjenestedyktig. Jeg blir kalt inn hvis vi havner i en krigssituasjon i Norge, men utenom det har jeg veldig respekt for Forsvaret som institusjon, men jeg skjønner også hvorfor jeg ikke har hatt noe inne der å gjøre.

Lydia på sin side var pasifist og slapp også unna.

Likte ikke holdningen

Alle tre enes om Kompani Lauritzen var en stor kontrast til deres eget liv. Både når det kom til komfor og velvære, men også måten de ble behandlet på.

– I starten lot vi oss provosere eller overraske over hvordan disse menneskene i befalet snakket til deg, fordi det er veldig rart som en voksen person å bli snakket så hardt til. Men når man kom inn i en slags rytme og aksepterte det, synes jeg det var noe ærlig og direkte over det, så jeg likte det, sier Skjelbæk.

Fra morgen til kveld fikk de til en hver tid beskjed om hva de måtte gjøre når. I motsetning til TV 2-profilen, hadde Kvammen store vanskeligheter med å akspetere dette.

REKRUTTER: Marius Skjelbæk, Daniel Kvammen og Lydia Gieselmann er å se i årets sesong. Foto: Matti Bernitz

– Jeg taklet det ikke særlig bra og det må jeg være veldig ærlig på. Jeg traff befalene i går for første gang siden innspillingen, og da måtte vi snakke oss gjennom hvordan det var for meg, sier han og fortsetter:

– Jeg var veldig forberedt på at dette skulle være hardt, men jeg er en artist som stort sett får gjøre hva jeg vil og det å bli fortalt hva jeg skulle gjøre – det var et sjokk ut av en annen verden, og det vil vi se ganske tydelig på TV. Det er en ung Kvammen der, som ikke er så veldig fornøyd. Jeg var litt passiv aggressiv, men det er viktig for meg å si at jeg ser og jeg lærer.

Også skryten uteble. Det hadde han ikke forventet.

– Vi kom inn, prøvde og alle var innstilt på at vi skulle levere, men det å aldri få noe skryt, aldri noe som helst?! Det tok meg ganske lang tid å skjønne at uansett hvor flink jeg er, så får jeg ikke noe skryt for det.

– De sa at vi kunne bare bli bedre, så uansett hvor bra vi prøvde oss var responsen at vi kunne prøve hardere neste gang, sier Gieselmann, som også mislikte måten de ble snakket til på.

– Du prøvde deg på humør, har vi hørt rykter om?

– Ja. Tørre kommentarer er ikke alltid det som passer der. Jobben min går ut på å si kødd og masse rart i kamera, og det klippes til, men der er det en streng kar som sier at du ikke skal svare.

Tette vennskap

Underveis i programmet får deltakerne testet grensene sine. NRK-programlederen forteller at hun i forkant av innspillingen var klar på at hun ikke er glad i kaldt vann, eksplosive øvelser og fritt fall.

– Hele grunnpilaren i Kompani Lauritzen er alt jeg ikke liker, så det er denne ukomfortable følelsen hele tiden – i tillegg til at du hvert sekund blir fortalt hva du får lov til å gjøre og ikke.

Kvammen på sin side var redd for høyder og hadde tidligere problemer med å bevege seg i slike situasjoner.

– Så når du plutselig står der på 70 meter, så er det klart at det gjør noe med deg. Men jeg har blitt helt helbredet og har tenkt til å begynne med klatring og diverse, forteller han.

Alle tre er enige om at denne opplevelsen har endret dem, selv om de ikke har tatt med seg de strenge rutinene hjem.

– Jeg tror nok at alle har godt av en sånn type opphold. En ting er det fysiske, men for min egen del så tror jeg det psykiske hadde mest å si. Du legger vekk telefonen og alt hverdagstøy. Du begynner å snakke med hverandre og blir kjent, uten at det skal via en app. Det står igjen for meg som en sterk opplevelse og nesten som et sosialt eksperiment, påpeker Skjelbæk.

– Vi blir venner på en eller annen sinnsyk måte, som vi aldri hadde blitt ellers, for vi har sett hverandre skrike, grine og ikke måte på, avslutter Kvammen.