– Titusenvis har flyktet fra Ukraina

FN forbereder seg på flere millioner ukrainske flyktninger. Hittil har tusenvis allerede flyktet og tatt seg over til nabolandene.

Fredag kommer det meldinger om pågående kamper rundt hovedstaden Kyiv. Nå gjør innbyggerne i Europas nest største land det de kan for å komme seg i trygghet.

– Vår siste nødplan var å møtes på jernbanestasjonen og bare se hvor det kan ta oss, sier Andry Borysov til nyhetsbyrået AP.

Han sitter sammen med mange andre ukrainere på en togstasjon i byen Przemyśl i Polen da nyhetsbyrået treffer ham. Borysov flyktet fra Kyiv før kampene i hovedstaden begynte.

FLYKTER: Barn har flyktet sammen med mødrene sine til Polen. Foto: Bryan Woolston/ Reuters

Luftrom stengt

Over 100 000 ukrainere har forlatt hjemmene sine siden Russland startet invasjonen av Ukraina torsdag, anslår FN. Mange av dem har kommet seg til landets ulike grenser.

– Nå har titusenvis av mennesker tatt seg over grensene og til Ukrainas naboland, blant annet til Polen, sier Tiril Skarstein i flyktninghjelpen til TV 2.

Hun forteller at mange nå gjør det de kan for å komme seg vekk fra de mest utsatte områdene i landet.

SLOVAKIA: En liten gutt har flyktet til Slovakia fra Ukraina. Foto: Reuters/Radovan Stoklasa

Torsdag kveld utstedte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj et dekret om full mobilisering, skriver NTB. Det innebærer at ingen menn over 18 og 60 år får lov til å forlate landet - de er bedt om å gjøre seg klar til kamp.

– Kvinner og barn pakker det aller mest nødvendige og legger på flukt, sier Skarstein.

TIL UNGARN: Kvinner og barn flykter til Ungarn. Her er de i grenseområdet, Lonya i Ungarn. Foto: Anna Szilagyi/ AP

Luftrommet over hele Ukraina er stengt for sivil flytrafikk. De som flykter nå flykter i busser, i biler eller ved å sette seg på tog.

– Den store mengden av mennesker kommer i første omgang over til polske grenseoverganger, sier Torben Bjørke Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors til TV 2.

Flykter vestover

– Vi forventer at flere hundretusen vil forsøke å søke beskyttelse, dersom konflikten eskalerer, sier Skarstein.

FLUKT: Mor og sønn går sammen ved grensen til Ukraina og Ungarn. Her er de i nærheten av byen Beregsurany, rundt 300 km fra hovedstaden i Ungarn. Foto: ATTILA KISBENEDEK/ AFP

Hun forteller at vi også må regne med at mange vil bli drevet på flukt innad i Ukraina.

– Våre kolleger i Øst-Ukraina rapporterer om at mange flykter vestover, sier Skarstein og legger til:

– Vi må også huske på at etter åtte år med konflikt, var nesten én million mennesker fra før fordrevet internt i Ukraina.

POLEN: Flykter til Polen etter at Russland invaderte Ukraina. Foto: Kacper Pempel/ Reuters

Allerede før konflikten intensiverte manglet 1 million mennesker øst i Ukraina tilgang på vann, ifølge Røde Kors. Nå frykter hjelpeorganisasjonen at det er en utfordring som vil forverre seg.

– Vi er bekymret for at vannforsyningene skal bli ødelagt flere steder. Da sprer det seg fort smittsomme sykdommer, sier Bjørke Henriksen.