Da OL-vinneren sluttet med fotball, var det spesielt én ting han fryktet

STAVANGER (TV 2): OL-gullvinner Peder Kongshaug (20) var et stort talent i fotball. En ny arena ble avgjørende for at han valgte å satse på en helt annen idrett.

– Uten Sørmarka Arena hadde jeg aldri gått på skøyter. Da hallen var ny, tok min far meg med på skøytetrening med en gjeng med gamle gubber. Så ble jeg forelska i idretten og spenningen. Den hallen har betydd alt, sier Peder Kongshaug til TV 2.

Han ser utover den storslåtte skøytehallen i Stavanger, som ble bygget i 2010. Multiarenaen rommer blant annet en lengdeløpsbane, en 17,5 meter høy klatrevegg, buldrevegg, speedvegg, fem curlingbaner og ishockeybane. Prislappen da den ble bygget var på 289 millioner kroner.

Noen år etter at den innendørs skøytehallen ble bygget, bestemte han seg for å satse på idretten han nå er OL-vinner i.

– Før hallen ble bygget hadde jeg ikke et forhold til skøyter. Jeg hadde gått et par ganger og spilt litt hockey på Stokkavannet da det var is der, men utenom det hadde jeg ingen erfaring med skøyter. Det er ingen i familien som har drevet med skøyter, noe som egentlig er uvanlig i sporten. Jeg er vel en utypisk skøyteløper sånn sett, medgir Kongshaug.

– Hvor mange treningstimer har du lagt ned i hallen?

– Det er veldig mange. Jeg har ikke et tall på det, men det er klart det blitt mange, mange runder. Jeg synes det er et av de beste stedene i verden å trene, sier han.

SØRMARKA ARENA: Peder Kongshaug mener OL-gullet aldri hadde skjedd uten denne hallen. Foto: Bjarte Fossjell, TV 2.

– Da hadde det ikke skjedd

Kongshaug er tilbake i hjembyen Stavanger etter å ha gjennomført et OL som gikk langt over forventning. Først ble OL-debutanten nummer fire på 1500-meteren, kun 15 hundredeler fra pallen. Noen dager senere kunne skøytekometen sammen med Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten feire med det norske flagget etter et fenomenalt OL-gull i lagtempo.

– Det OL-gullet hadde ikke skjedd uten den hallen her. Det er riktig å si at jeg er et produkt av hallen og miljøet som har vært her, med alle trenere og utøvere som har bidratt til å bygge det vi har her, sier OL-gullvinneren.

Unggutten beskriver dagene og ukene etter han var med på å sikre Norge det edleste metallet i en av OLs største idretter, som «kaotiske».

– Det har vært kaotisk, og mye som har skjedd. Det har vært veldig mange inntrykk. Jeg tror jeg ikke har klart å ta det helt innover meg enda, det jeg har vært med på, smiler han.

Et av de mange høydepunktene etter triumfen var et helt spesielt brev han mottok fra Kong Harald.

– Han sendte en gratulasjonsmelding, som han nok gjør til de fleste som tar medalje. Han er jo en stor figur og et stort forbilde. Det å få en erkjennelse fra ham, det var stort, konstaterer han stolt.

GULLMEDALJEVINNERE: Norges Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen. Foto: WANG ZHAO

– Gir meg om jeg tar individuelt OL-gull

Egentlig har Kongshaug allerede oppnådd det han ville. For OL-gullet kom langt tidligere enn det han selv hadde forventet. Han satser naturligvis frem mot neste vinter-OL i Cortina d'Ampezzo i 2026. Men det kan fort bli hans siste mesterskap – til tross for at skøyteløperen da kun vil være 24 år gammel.

– Jeg har egentlig alltid sagt at i det jeg tar OL-gull individuelt, så legger jeg opp på dagen. Jeg er jo veldig glad i sporten, men all treningen gjør jo at jeg er dritsliten hver dag, og det å være sliten er ikke det gøyeste jeg vet. Det er mye annet i livet som frister også. Men jeg har jo som mål å bli best først, så får vi ta det etter det, smiler han.

– For meg er viktig å ha andre ting i livet som også betyr noe. Om skøyter er alt her i livet, så definerer du deg selv med det. Om det ikke går bra på banen, så kan det bli slik at du ikke har det bra i livet generelt. Derfor er det viktig å ha andre ting å bry seg om, i tillegg til skøyter, legger han til.

– Så hvis du tar gullet på for eksempel 1500-meteren i OL om fire år gir du deg på dagen?

– Vel. Det får vi ta når den tid kommer, da. Jeg ser jo for meg det er ganske gøy å være best også. Men ingenting blir større enn et OL-gull. Og når du har gjort det, så tenker man kanskje «okey, hva nå. Er jeg ferdig nå»? Var dette, liksom? Derfor tror jeg det er ekstremt viktig å nyte reisen dit, og ha det litt gøy underveis. Det er viktig, slår han fast.

FOTBALLKEEPER: Peder Kongshaug begynte på fotball i 6-årsalederen. Han var et stort keepertalent. Foto: PRIVAT

Stort talent i fotball

Det er bare fem år siden Kongshaug bestemte seg for å satse på skøyter. I oppveksten drev han med flere idretter, og Kongshaug ble omtalt som et «multitalent» i sport.

– Da jeg var liten var jeg innom nesten alle idretter som finnes i området. Svømming, stuping, ishockey, turn, skøyter, fotball, håndball, og basket var jeg innom. Det har vært det meste. Jeg måtte nesten prøve alt før jeg bestemte meg for at skøyter var idretten for meg, sier han.

En av idretten Kongshaug utmerket seg i ung alder var fotball. Trenere TV 2 har vært i kontakt med beskriver ham som «en svært lovende keeper som kunne nådd langt». Blant annet ble Kongshaug kretsmester med Vikings G14-lag. Der spilte han sammen med flere som fikk en karriere på fotballbanen, deriblant bestekompisen Henrik Heggheim, som for øyeblikket er profesjonell fotballspiller i danske Brøndby.

– Jeg spilte fotball for Viking helt siden jeg var i seksårsalderen. De vennene jeg fikk på det laget i starten, det er bestekompisene mine fortsatt, 15 år senere. Fotball var noe jeg syntes var veldig gøy, men det spesielle var det sosiale, påpeker OL-vinneren i skøyter.

– Dessuten var jeg jo keeper på det beste laget i Norge i min aldersgruppe. Jeg fikk jo aldri noen sjanser mot. Det var ikke så mye å gjøre bak der, gliser han beskjedent.

Først da han var 14 år bestemte Stavanger-karen seg for å gå «all in» på skøyter. Men valget om å gi seg med fotballen, det satt langt inne.

– Det var et veldig tøft valg og mange følelser involvert. Jeg følte at jeg gikk fra kompisgjengen, og var veldig redd for at jeg ikke skulle være en del av gjengen lenger. Men i ettertid har jeg ikke angret. Det var jo en periode der da jeg dro rett fra fotballtrening til skøytetrening. Jeg ble helt jo nesten helt utslitt allerede som 14-åringen, konstaterer han.

KOMPISGJENG: Gjengen fra alderbestemte lag holder sammen fremdeles. Peder Kongshavn andre fra venstre. Foto: PRIVAT

Venner som de viktigste støttespillerne

Vennene fra fotballen holder fremdeles sammen. Faktisk er de nå en av 20-åringens aller største støttespillere på isen.

– De har vært ekstremt viktige for meg, selv om de kanskje ikke helt skjønte hva jeg holdt med i starten da jeg begynte skøytesatsningen. Og de første årene var litt tøffe, for jeg følte litt på det at jeg ikke var med dem og festet og sånne ting, og gikk glipp av noe, innrømmer Kongshaug.

– Men etter hvert forstod de hva jeg drev med og hva som kreves for å bli best. Og kompisene ser alle løp og kommer på de konkurransene de kan. Det er en helt ekstremt bra kompisgjeng, som har vært avgjørende for at jeg er blitt så god, sier han.

HOLDER SAMMEN: Barndomsvennene fra Viking holder sammen fremdeles. Foto: PRIVAT OL-VINNER: Peder Kongshaug. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Studerer ved siden av kometkarrieren

Ved siden av trening og konkurranser i skøytesirkuset, er det viktig for Kongshaug å ha noe annet å tenke på. Han har meldt seg opp på ingeniørstudier på Universitetet i Stavanger (UiS) og økonomistudier på handelhøyskolen BI.

– Men jeg har verken vært på UiS eller BI ennå, jeg gjør det meste online og får ting tilrettelagt og får tatt eksamen der jeg befinner meg i verden. Den forrige eksamen hadde jeg da jeg var i Salt Lake City i fjor høst. Jeg hadde jo ikke klart å møtt opp i desember i Stavanger, det hadde ikke gått, poengterer han.

Han håper det han har utrettet på isen hittil, vil øke rekrutteringen og interessen for skøyter. Ikke bare i Stavanger, men i hele landet. Det er jo tross alt Norges gamle nasjonalsport han driver med.

– I Stavanger har det vært en boom av folk som har kommet til skøyteklubben og mange som har meldt seg inn, smiler han.

– Så er det ikke til å legge skjul på at vi kunne fått litt mer omtale i media, vi som driver med denne idretten. Det var jo litt frustrerende å se etter etter OL-gullet så valgte noen medier å fokusere på at alle ikke var glade i langrenn, fremfor å fokusere på store idrettsprestasjoner. Men det gjelder ikke bare oss. Det er mange mindre idretter som ikke får den oppmerksomheten i media som de fortjener, konstaterer Peder Kongshaug – OL-vinner på skøyter i en alder av kun 20 år.