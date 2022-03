Rust på bremseskiver er et stort problem på elbiler og en av de hyppigste feilene på EU-kontroll. Fra 1. mars endres reglene for hvor mye rust som blir tillatt på bilens bremseskiver. Da tillates inntil 50 prosent rust på anleggsflaten på begge sider av bremseskivene på bakhjulene. Tidligere var kravet 25 prosent. For bremseskivene på foraksel er kravet fortsatt maksimalt 25 prosent rust på begge sider.

– Den nye ordningen er gode nyheter for bileierne – uavhengig av om du kjører elbil eller en bil med forbrenningsmotor. Men vi i NAF vil likevel råde bileierne til å holde et ekstra øye med bilens bremser. Fortsatt er det slik at det gjelder krav til bremseeffekt. Det er altså ikke bare hvor mye rust det er på skivene som bestemmer om skiven skal skiftes eller ikke, sier Svendsen.

Ekstra viktig for elbiler

NAF råder derfor bilister til å bremse kraftig med jevne mellomrom for å opprettholde god bremseeffekt.

– Spesielt på elbiler som har kraftig regenerering og derfor bremser når man slipper gasspedalen, er ikke de vanlige bremsene noe man bruker så ofte. Faktisk kan man klare de fleste hverdagsreisene med elbil nesten uten å bremse i det hele tatt, sier rådgiver i NAF Jan Harry Svendsen.

Lite bruk av bremsene fører til at bremseskivene begynner å ruste. Problemet er spesielt stort nå på vinteren med våte og saltede veier. Og det er ofte skivene på bilens bakhjul som ruster først.

Derfor bør du av og til bråbremse

At bremsene brukes lite blir fort også et problem, da kommer nemlig rusten.

Økt sikkerhet

Rådet er å med jevne mellomrom finne en øde strekning der man kan foreta noen kraftige og kontrollerte oppbremsinger. Da holder man rusten unna, samtidig som man sørger for at vitale bremsedeler ikke setter seg.

Ifølge NAF er mange bekymret for å gjøre nettopp dette. Mange frykter at de kan ødelegge bilens bremser om de bråbremser for ofte.

– Man ødelegger ingen ting. Snarere tvert imot. Ved å jevnlig foreta denne typen av oppbremsinger sørger man for at bremsene hele tiden er i stand til å yte sitt maksimale. Denne typen av kontrollerte oppbremsinger er faktisk en god investering i økt sikkerhet, sier Svendsen.

Mest bremseeffekt foran

– Men ikke gjør dette på dager det er glatt ute eller der det er mye trafikk. Ett annet råd er å passe på at man ikke har løse gjenstander liggende i bilens kupe fordi disse kan komme flygende når man bråbremser, advarer Svendsen.

Ifølge NAF er spesielt skivene bak utsatt for rustangrep på alle typer biler.

– Det skyldes at bremsetrykket bak er mindre enn hva det er foran. Grunnen til det er at man har den beste bremseeffekten på forhjulene fordi vekten beveger seg forover når man bremser. I tillegg har man systemer i bilene som sørger for at bremseeffekten bak er mindre enn foran. Grunnen er at man skal ha god stabilitet på bilen når man bremser. Men det fører også til at man i mindre grad bruker bakbremsene og derfor blir det viktig å gjennomføre jevnlige oppbremsinger, avslutter Jan Harry Svendsen.

