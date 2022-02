Bestemors smakfulle fastelavnsboller

Hvetebollene trenger ingen forheving, kun etterheving etter at bollene er trillet ut. Les igjennom hele oppskriften før du begynner. Nederst i artikkelen ligger oppskriften på glutenfrie boller.

Fastelavnsboller - dette trenger du til ca. 20 boller:

5 dl H melk (lettmelk kan også brukes) eller velg melk som tåles

1 ½ dl flytende Melange, eventuelt flytende Melange uten melk*

125 g melis

50 g fersk gjær eller 1 pose tørrgjær

Ca. 750 g hvetemel, begynn med 700 g

¾ ts malt kardemomme

1 krm/⅕ ts salt

Slik gjør du:

Tips: Bruk en kjøkkenmaskin til å elte sammen deigen.

Varm opp melk, flytende Melange og melis i en kasserolle. Visp sammen og varm opp til kokepunktet. Hell over i bakebollen og avkjøl til fingervarm.

Bland sammen mel, kardemomme og salt, fersk gjær smulders i blandingen. Tilsett melblandingen i arbeidsbollen mens maskinen elter. Elt sammen til en glatt smidig ikke for fast deig.

Smør bakebordet med litt flytende Melange og gni hendene med litt flytende Melange. Ha deigen over på bakebordet. Elt sammen og del opp i ca. 20 biter. Trill ut til boller og sett på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk med et klede og sett til heving lunt/romtemperatur i ca. 1 ½ time.

Stek på midterste rille i varm stekeovn i 12-15 minutter. Steketid kan variere litt fra stekeovn til stekeovn. Avkjøl på rist.

Del bollene i to og her er forslag til fyll:

FYLL TIL FASTELAVNSBOLLER: Her er forslag til ulike typer fyll. Foto: God morgen Norge

Fast/ikke rennende syltetøy og krem lagvis, eventuelt krem og syltetøy blandet sammen.

Pisket krem blandet med revet sjokolade. Eller smelt sjokolade og avkjøl litt før den blandes i kremen.

Pisket krem blandet med tykk vaniljekrem.

Fyll som til svenske «semlor». Del bollene i to, hul ut, dvs ta ut litt av «innmaten». Bland innmaten med litt lunken melk og finrevet marsipan, bland så dette med litt krem og fyll i bollene.

Dryss bollene med melis.

Glutenfrie boller - dette trenger du til ca. 10 stykker:

5 dl melk som tåles

1 ½ dl flytende Melange, eventuelt Melange uten melk*

1 pk/pose gjær

2 ss psyllium (i stedet for fiberhusk)

1 ½ ts kardemomme

Eventuelt 1 ts vaniljesukker

¼ ts salt

1–1 ½ dl sukker

Ca. 100 g Jyttemel

Ca. 500 g semper fin mix (begynn med 400 g)

For å få farge på bollene. Pensle med 1 sammenpisket egg og 1 ts sukker (Tåles ikke egg pisk sammen 2-3 ss lunkent vann og 1 ss sukker før steking)

Slik gjør du:

Varm opp melk og flytende Melange. Bland sammen sukker, kardemomme, salt, mel, tørrgjær/fersk gjær (smuldres) i en bakebolle og elt sammen. Dekk til bakebollen og la heve i 30-40 minutter, til dobbel størrelse.

Ha litt flytende Melange på bakebordet og på hendene og trill ut boller. Sett på et bakepairkledd stekebrett, dekk til og la heve i 30-40 minutter. Pensle med egg eller vann tilsatt sukker. Stek i varm stekeovn 220 grader på midterste rille i 12-15 minutter.

*I samarbeid med produktplassering