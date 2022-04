Leeds-heltens råd til norske Leo (18): – Det er tøffe krav

Se Crystal Palace-Leeds United på TV 2 Sport Premium og Play mandag fra klokken 20.30!

16. januar ble Hjelde tidenes yngste nordmann til å debutere i Premier League. Trønderen ble kastet inn på banen 23 minutter før slutt og bidro med at Leeds tok en svært viktig seier over West Ham.

– Han gjorde en meget fornuftig opptreden, var dommen fra Brede Hangeland etter kampen.

– En kjempedebut, var ordene TV 2-kommentator Espen Ween brukte.

Mot Everton 12. februar pådro unggutten seg en skade i kneet og har siden måtte se laget fra sidelinjen. Forrige uke var han tilbake på banen for U23-laget til Leeds United.

Dermed er det trolig bare et spørsmål om tid før Jesse March finner plass til trønderen i troppen sin.

Men Leo Fuhr Hjelde er ikke den første nordmannen som tar Elland Road med storm. Da Eirik Bakke debuterte for klubben i 1999 ble han raskt en viktig del av stjernegalleriet til den daværende toppklubben.

Med stjerner som Alan Smith, Harry Kewell, Jonathan Woodgate og Lucas Radebe i stallen, var det ikke bare, bare for en 22-åring å gå rett fra Sogndals startellever til mektige Elland Road.

Eirik Bakke er én av få nordmenn som vet hvordan det føles å løpe ut på Elland Road iført den hvite Leeds-drakten.

– Jeg vet litt hva Leo går gjennom. Det er tøffe krav, sa Eirik Bakke da han gjestet TV 2s Premier League-studio tidligere denne sesongen.

STJERNEGALLERI: Eirik Bakke feirer sammen med Leeds-stjernene Alan Smith (f.v.), Mark Viduka og Harry Kewell. Foto: DARREN STAPLES

Takker Alfie Haaland for å ha tatt vare på ham

Selv var Bakke tidlig i 20-årene da han etablerte seg som en viktig spiller på Leeds United. I løpet av ni sesonger som Leeds-spiller spilte han seks av dem i Premier League. Han var med på å ta seg helt til semifinale i Mesterligaen.

Men det var ikke bare oppturer for sogndølingen. Han måtte også gjennom klubbkrisen som endte med at Leeds rykket ned fra Premier League, samt at skader sørget for lite spilletid hans fem siste sesonger.

– Jeg var innom «alt» i Leeds. Vi var i toppen, vi kjempet mot nedrykk, jeg slet med skader og vi var i Champions League. Det er viktig å være tøff mentalt når man får motgang. Han er yngre enn jeg var da jeg kom til Leeds og er like gammel som sønnen min (Johan Bakke). Det er en ny generasjon som kommer opp nå, sier Bakke.

PL-studio roser Hjelde (18): – Det han gjør er avgjørende

Bakke spilte med flere nordmenn i Leeds, men det var spesielt én som tok vare på den unge midtbanespilleren.

– Det er større krav og du spiller mot større spillere. Man må bruke litt tid for å tilpasse seg. Men banen er den samme i Sogndal som i Leeds. Jeg var selv heldig som hadde spesielt Alfie (Haaland), som tok vare på meg, sier den tidligere Sogndal-treneren.

Da Hjelde ble hentet til Leeds hadde klubben allerede hentet norske Kristoffer Klaesson fra Vålerenga én måned tidligere. I klubben befinner også Morten Spencer seg. 17-åringen er født i England, men har vist seg frem for aldersbestemte norske landslag, ettersom moren hans er norsk.

– Det er fint å ha noen å lene seg på, det var viktig for meg. Leeds er en trygg klubb med mange flinke folk. Men det gjelder å ta vare på de mulighetene man får, ettersom det alltid er kamp om plassene.