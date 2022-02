– Hun har aldri vært bedre

Ulrikke Eikeri (29) har levd profflivet i over et tiår, men aldri før har Norges beste kvinnelige tennisspiller hatt en bedre doubleranking enn nå.

I oktober 2021 ble hun første norske kvinne i historien til å vinne en WTA-tittel, i januar 2022 var hun kun et «tiebreak» unna å nå kvartfinalen i doubleklassen i Australian Open og på de siste syv månedene har hun klatret på doublerankingen fra nummer 130 til nummer 43 i dag.

En 43.-plass som også er foreløpig karrierebeste.

– Det har vært et bra halvår. Jeg har vært i god form og tatt en kamp ad gangen, oppsummerer 29-åringen til TV 2.

Nå har hun også årets målsetning klar:

– Målet er å fortsette utviklingen jeg har hatt, og bli en enda bedre tennisspiller. Det vil forhåpentligvis føre meg til større resultater og enda flere titler.

Dette er Ulrikke Eikeri Alder: 29 Fra: Nordstrand i Oslo Spillertype: Høyrehendt, to hånds backhand Karrierebeste singleranking: Nummer 206 (april 2018) Karrierebeste doubleranking: Nummer 43 (februar 2022)

Vil ikke spesialisere

Men selv om det først og fremst er som doublespiller at Eikeri har gjort stor suksess den siste tiden, vil hun ikke spesialisere seg innen enten single- eller doubleklassen.

– Jeg satser begge deler. Den siste tiden har jeg lagt litt mer vekt på doublespill, men jeg har fortsatt som mål å komme like høyt i single, konstaterer utøveren som på sitt beste har vært ranket som nummer 206 i verden i single.

– Frister det ikke å spesialisere seg innen double med den progresjonen du har hatt og de resultatene du har oppnådd?

– Nei, for jeg vet jeg har potensial til å klare det samme i single som jeg klarer i double. Det er vanskelig å kombinere, men jeg kan klare det, sier Eikeri.

Slik situasjonen er nå prioriterer tennisspilleren fra Oslo kun de største turneringene i hennes doublesatsing, ettersom hennes gode ranking gir innpass i de største turneringene.

Som singlespiller prioriterer hun både store og mindre store turneringer.

– Hun har knekt en kode

Øivind Sørvald er et kjent navn i norsk tennis. Han er ansatt i tennisforbundet, tennisekspert for Discovery+ og han har hjulpet en rekke norske tennisspillere med analyse og veiledning gjennom sin jobb i forbundet.

Eikeri er blant spillerne Sørvald har hjulpet. I tillegg har han gjennom sine andre roller naturligvis fulgt Eikeris karriere tett.

Til TV 2 sier han at han aldri har vært så imponert som han er nå:

– Eikeri har aldri vært bedre enn det hun er nå. slår Sørvald fast og mener hun har tatt store steg på en rekke parametere:

– Hun har knekt en kode, og spesielt i double hvor hun har funnet partnere som utfyller henne godt. Hun er også blitt enda bedre i returslagene, noe som er en nøkkel i double hvor man har mindre plass på motstanderens halvdel enn i single. Også ved nettet har hun tatt steg, og serven er blitt mye bedre. Den har hun jobbet spesifikt med.

TENNISMANN: Øivind Sørvald er både ansatt i tennisforbundet, tennisekspert for Discovery+ og har trent en rekke norske tennisspillere. Foto: Heiko Junge

– Hun sier hun vil satse like mye på single som på double. Er det smart med tanke på de sterke resultatene hun har oppnådd i double den siste tiden?

– For oss som sitter utenfor er det lett å si at hun bør satse double, men så lenge hun motiveres mest av single så bør hun gå for det, svarer Sørvald som tror Eikeri også kan lykkes også i singleklassen:

– Hun har veldig mange av faktorene på plass: Hun flytter seg godt, er råsterk mentalt og har en stor motivasjon når det kommer til single, så jeg tror hun kan hevde seg veldig godt i tiden som kommer.