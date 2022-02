Filmstjerne lager dokumentarfilm i Ukraina

Den verdenskjente skuespilleren og regissøren Sean Penn er ifølge CNN i Ukraina for å fullføre filmen om den russiske invasjonen av Ukraina.

I tillegg til å ha deltatt på pressekonferanser, har Penn møtt med Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

Ifølge Variety er Penns dokumentar et samarbeid med produksjonsselskapet Vice Studios. Avisen skriver at Penn var i Ukraina tilbake i november 2021, formålet var da å dokumentere "russisk maktbruk".

Ifølge presidentens kontor har den velrennomerte skuespilleren kommet til Kyiv for å «fortelle verden den ekte historien om Russlands invasjon av landet».

– Landet vårt er takknemlig for at han viser slikt mot og ærlighet, skriver de i et innlegg på Facebook.



Tidlig torsdag morgen startet angrepet mot Ukraina med full styrke fra alle fronter. Nå pågår det kamper flere steder.

Fredag formiddag ble det meldt at russiske styrker hadde rykket inn i de to forstedene Minsk Massif og Obolon, under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum.

Det er hørt skyting nær regjeringskvartalet i den ukrainske hovedstaden, melder nyhetsbyrået AP.