Klar til å ta imot ukrainske flyktninger: – Skal være en trygg havn for folk i nød

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forbereder seg på opptil fire millioner ukrainske flyktninger.

Frykten er at dette scenarioet kan bli virkelighet hvis krigshandlingene i Ukraina fortsetter å eskalere.

Hvor mange av ukrainerne som vil komme til Norge er så langt uvisst, men en rekke av våre største kommuner sier at de er klare til å ta imot krigsrammede ukrainerne.

Bergen har en stående kapasitet. Den er i dag dimensjonert ut fra behovet som har vært de siste årene, på å bosette i underkant av 200 flyktninger, men kan skaleres opp.

Oslo har et stående vedtak om at de vil ta imot det antallet flyktninger staten ber dem om, men ikke konkretisert antall. I toppåret 2016 vedtok bystyret at de kunne bosette 1000 flyktninger.

Trondheim vil doble kapasiteten fra 140 til 300 i år, og til 550 neste år.

Trondheims ordfører Rita Ottervik viser til da krigen i Syria førte til at mange flyktet mot Europa. Apparatet ble bygd ned etterpå , men Ap-ordføreren mener det skal være forholdsvis lett å bygge opp igjen.

– Mange av dem vi brukte den gangen jobber fremdeles i kommunen , og vil således kunne brukes i en ny flyktningsituasjon, sier Ottervik til TV 2 om situasjonen som kan komme.

DOBLER KAPASITETEN: Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim. Foto: Elias Engevik

Akkurat nå jobber også kommunen med å sette inn en innsats for barn i skole og barnehage i kommunen med ukrainsk opphav, opplyser ordføreren.

– Nok midler fra staten

Både Bergen og Oslo vil ta imot det antallet staten ber dem om.

– Bergen skal være en trygg havn for folk i nød. Det er staten som legger til rette for dette, men Bergen står klar til å gjøre sin plikt. Vi tar i mot det vi blir bedt om, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, til TV 2.

Selv om den foreløpige kapasiteten er skalert ned til bosetting av 200 understreker Valhammer at det er mulig å skalere opp.

– Vi har mulighet til å bosette betydelig flere, gitt at det legges til rette for at det kan bosettes gjennom hele året, at vi får muligheten til å bosette folk i privatleide boliger, og ikke minst nok midler fra statlig hold til å gjøre dette på en god måte, sier byrådslederen.

Kartlegger kapasitet

Ordfører i Oslo Marianne Borgen (SV) minner om at Oslo tidligere har vist at de kan øke kapasiteten ved behov.

KARTLEGGER: Oslos byråd for arbeid, sosial og integrering Rina Mariann Hansen(Ap). Foto: Vidar Rud/NTB

– Så byen har muligheter til å ta imot nye flyktninger når det er nødvendig. Det er jeg veldig glad for og viser at vi er en solidarisk by, som er opptatt av å stille opp for våre medmennesker, sier Borgen til TV 2.

Byråd for arbeid, sosial og integrering Rina Mariann Hansen (Ap) viser til at Oslo ved flyktningkrisen i 2015 sammen med UDI estimert å ha flyktningmottak for 3000, og i toppåret 2016 vedtok bystyret at Oslo kunne permanent bosette 1000, i tråd med IMDis anmodning.

– Akkurat nå er det høyst uvisst hva som blir behovet, men Oslo forbereder seg, og jeg skal i koordineringsmøte i mandag for å begynne å kartlegge kapasiteten, opplyser Hansen til TV 2.

Støre: – Innstilt på nordisk samarbeid

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler fredag at Norge, sammen med EU, vil samarbeide om søke en felles løsning på flyktningstrømmen som oppstår i lys av Russlands invasjon.

– Vi er positive og åpne til å bistå av en fordeling av flyktninger, innenfor av et europeisk samarbeid.

Statsministeren sier de ikke har gjort et regnestykke over hvor mange flyktninger Norge kan regne med.

– Det vil være landene på den vestlige grensen som vil motta de fleste. Polen har allerede mottatt en god del. Men vi er innstilt på å gå inn i et nordisk samarbeid, slik at det ikke blir en urimelig belastning på noen få, sier Støre på spørsmål fra TV 2.

Har selv venner i Kyiv

Lillehammer-ordfører, Ingunn Trosholmen (Ap), at de ved anmodning fra staten tar vi i mot de som eventuelt kommer.

HAR VENNER I UKRAINA; Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen, Foto: Harald Bjørnson Jacobsen.

– Jeg tenker det at de trenger all den omsorgen de kan få og det må være en helt skrekkelig opplevelse rett og slett. Det er veldig hjerteskjærende å se på og da må vi, både som lokal myndighet men også som folk i Lillehammer, ta i mot de med åpne armer, sier Trosholmen.

Hun har selv venner selv som bor i Kyiv.

– Man føler seg veldig maktesløs når man ikke får gjort noe. Å ta i mot flyktninger er det minste vi kan gjøre.

I Stavanger sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) at kommunen har et godt apparat for å ta imot mennesker på flukt.

Fakta: Ukraina Det er over 40 millioner innbyggere i Ukraina.

I areal er det nest største landet i Europa etter Russland.

Ukrainere med biometisk pass har visumfrihet til Norge. Det betyr at de fritt kan komme inn i landet og oppholde seg der i 90 dager i en periode på 180 dager.

Konflikten øst i Ukraina hadde allerede før torsdagens angrep tatt livet av 3.000 mennesker og skadet 7.000 siden 2014. Over 50.000 hjem er påført skader eller totalt ødelagt.

Ifølge FN var det allerede var de allerede 854.000 mennesker er på flukt innad i landet før Russland gikk til massivt angrep på hele landet. Kilde: Flyktninghjelpen/UDI/NTB

– Vi kan på kort tid snu oss rundt og øke kapasiteten. Det er viktig at vi som kommune og nasjon bidrar så godt vi kan overfor de menneskene som nå må rømme fra eget land på grunn av Putins krigshandlinger, sier Nordtun.

I Bærum forbereder også ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) seg på å ta imot ukrainiske flyktninger.

– I Bærum har vi lang tradisjon for å ta imot det antallet flyktninger det er behov for i tett dialog med IMDi, sier Krog.

Fra nord til sør

I Tromsø og Bodø er også ordførerne klar til å ta sin del av ansvaret.

Utenfor Bodø står det et tomt mottak som hadde 160 plasser. Så sent som i desember 2020 bodde det 90 asylsøkere der. Ida Pinnerød mener at det ikke er rett på nåværende tidspunkt å si noe om denne kapasiteten kan huse ukrainske flyktninger, eller om hvor mange Bodø kommune kan ta i mot og bosette.

BEREDT: Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) Foto: Heiko Junge/NTB.

– Bodø er selvsagt beredt til å ta imot flyktninger fra Ukraina om det skulle bli aktuelt. Vi har lang og god erfaring med det, og vi vil vurdere det ut fra situasjonen i samarbeid med nasjonale myndigheter, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød til TV 2.

Hun får støtte fra Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Det er klart at vi må ta vår andel, sier Wilhelmsen.

Ordføreren i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) er også innstilt på å stille opp.

– Akkurat nå har vi 40-50 plasser som ikke er effektuert, men vi har mulighet til å bemanne opp og håndtere flere, sier Skisland.