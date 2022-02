«M*A*S*H»-stjernen Sally Kellerman er død

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Sally Kellerman døde torsdag morgen, 84 år gammel. Det melder The Hollywood Reporter.

Den Oscar-nominerte skuespilleren er best kjent for sin skildring av major Margaret «Hot Lips» Houlihan i filmen «M*A*S*H» fra 1970.

Kellerman, som også var sanger, gikk bort torsdag morgen på et sykehjem i Woodland Hills. Hennes sønn, Jack Krane, har uttalt til The Hollywood Reporter at moren slet med demens den siste tiden.

I 2013 ga Kellerman ut boken «Read My Lips: Stories of a Hollywood Life» om sitt eget liv.

Skuespilleren var yrkesaktiv i over 60 år, og gjorde sin siste rolle i 2017 som karakteren Joan Gentile i TV-serien «Difficult People».