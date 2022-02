Dette kjøper nordmenn nå: – Det er utsolgt overalt

Elise Fliflet har vært på flere apoteker i Oslo på jakt etter jodtabletter. Da TV 2 møtte henne på Apotek 1 i Frogner ble hun møtt med en klar beskjed.

– Det er tomt her, og det er tomt overalt!

Det sa daglig leder for Apotek 1 i Frogner, Per Carlsson. Han er sikker på at invasjonen av Ukraina fører til den store etterspørselen av jodtabletter.

TOMT: Det er tomt for Jodix, som er jodtabeletter til bruk ved atomhendelser. Dette kosttilskuddet var alt Elise Fliflet fikk kjøpt på apoteket i dag. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Folk er bekymret, og når man hører om at Tsjernobyl ble tatt torsdag så blir folk ekstra redde, sier Carlsson til TV 2.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltakene som myndighetene anbefaler.

Carlsson tror krigen er en vekker for folk.

– Det er jo anbefalt å ha en pakke med piller hjemme, og alle som er så gamle som meg husker Tsjernobyl-ulykken, så det er klart det påvirker salget.

Han understreker at folk ikke bør ta jodtablettene før myndighetene anbefaler det.

– Ingen må bruke Jodix som et kosttilskudd, det er alt for høye nivåer. Hvis man skal bruke jod som kosttilskudd må man bruke det i lave doser, sier Carlsson.

Krigen skaper uro

Elise Fliflet gikk ikke tomhendt hjem, men jodtablettene hun tok med seg er kosttilskudd som ikke er egnet for atomulykker.

– Det er vel lurt å ha noe i skapet, sier Fliflet til TV 2.

UTSOLGT: Apotekene merker pågangen på jodtabeletter. Men Carlsson kan berolige kundene med at de får inn mer til uka. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun sier situasjonen i Ukraina skaper en del uro.

– Men det er jo kanskje litt hysterisk, hvis vi sammenligner det med hvordan ukrainere har det, sier Fliflet.

Hun trekker også frem Tsjernobyl-ulykken som en grunn til å kjøpe jodstabletter.

– Det var moren min som ringte meg og minnet meg på det. Hun har jo levd under den tiden, og nå opplever vi også en uklar situasjon, sier Fliflet.

Dette bør du ha i beredskapslageret Nedenfor er et eksempel på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn, ifølge DSB. 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter



Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke



Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

– Ikke en reel fare

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å ha en pakke med jodtabletter tilgjengelig, men de mener Ukraina er for langt unna til å utgjøre en potensiell fare.

– En eventuell hendelse i Ukraina vil være for langt unna til at konsentrasjonen av radioaktiv jod blir så høy at vi vil anbefale inntak av jodtabletter her i Norge, sier Ingrid Dypvik Landmark, som er seniorrådgiver i DSA.

Grunnen til anbefalingen om å ha jodtabletter hjemme, er fordi det regelmessig kjører atomubåter og atomisbrytere langs kysten av Norge, og hvis det skulle skje et uhell her, kan det bli nødvendig med jodtabletter for å beskytte seg mot radioaktivt jod.