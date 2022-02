Ekspertene: Derfor er det ikke bekymring for krig i Norge

Flere kjenner på frykt etter at Russland startet invasjon av Ukraina. Eksperter forstår redselen, men forklarer hvorfor det ikke er sannsynlig at konflikten utvides til andre deler av Europa.

Med den svært alvorlige situasjonen i Ukraina preges mediene av store overskrifter og sorte rammer.

Dramatiske bilder og personlige vitnesbyrd fra ukrainere som flykter slås opp på forsidene, og usensurerte videoer av døde kropper og militære tanks strømmer rett inn i sosiale medier-feeder her hjemme.

KRIGSFRYKT: En mor og en sønn kikker ut av bussvinduet på vei ut av den Øst-ukrainske regionen Luhansk fredag. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Det viser et europeisk land i nød, og det som en gang føltes langt unna, oppleves plutselig for mange som rett utenfor dørstokken.

– Det vi er vitne til er ikke lenger en abstrakt trussel og storpolitikk. Det er mennesker som lider ekstremt nært våre grenser, sier psykolog og statsviter Tor Gaute Syrstad ved Universitetet i Oslo til TV 2, og legger til:

– De ser ut som oss, de jobber med det samme, har en lignende livssituasjon og deler vår historie. Det gjør det lett å identifisere seg med ukrainere og gjør situasjonen helt unik.

Men hvorfor er vi bekymret, og er det en reell grunn til å frykte krig i Norge?

ALVORLIG: En gruppe mennesker ser på de store ødeleggelsene på et boligbygg utenfor Kyiv etter at det ble truffet av bomber natt til fredag. Foto: Genya Savilov / AFP / NTB

Putins ambisjoner

Det tror ikke Sverre Diesen. Han er tidligere forsvarssjef og er tydelig på at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for at Norge blir rammet direkte av krigen.

– Russland har ikke noe ønske om, eller interesse av å utvide konflikten til andre land i Europa, sier han til TV 2.

Ifølge den tidligere forsvarssjefen er Putins politiske mål å bruke militærmakt mot Ukraina for å hindre at landet blir medlem av EU og eventuelt Nato.

TIDLIGERE FORSVARSSJEF: Sverre Diesen sier man ikke trenger å bekymre seg for krig i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold

I tillegg er den russiske presidenten bekymret for at ukrainerne blir for vestlige og får et mer politisk og økonomisk vellykket samfunn med bedre forhold og levestandard enn i Russland.

– Det vil være en smittekilde i Russlands egen bakgård og dermed en stor trussel mot regimet i Moskva, forklarer Diesen.

Det er grunnen til at Putin ønsker å «underkue» Ukraina, uten at Vesten blander seg inn, forklarer han.

– Derfor ønsker han heller ikke å utvide krigen. Det vil jo bare gi Vesten et påskudd til å blande seg inn også i Ukraina.

– Men på lengre sikt er det en risiko knyttet til at et annet, mer overordnet mål for Putin er å svekke hele den retts- og regelbaserte verdensordenen som han mener bare Vesten tjener på, sier Diesen.

Dersom det skjer tror den tidligere forsvarssjefen at det kan bli større fare for krig i andre deler av Europa.

En helt ny situasjon i Europa

Også Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, forteller at det ikke er noe som tyder på at det er fare for en krig i Norge med det første.

– Dette er en krig de driver i Ukraina. Det er ingenting som våre militære eller vår etterretning ser som tilsier noen aggresjon mot norske områder, sier han til TV 2.

TRYGT: Geir Hågen Karlsen er tydelig på at det ikke er en krigsfare i Norge nå. Foto: Christian Bugge Hjort

At mediene dekker krigen med store overskrifter og dramatiske bilder, mener han er helt åpenbart at man skal gjøre.

– Det er en storkrig i Europa, og 40 millioner innbyggere i Ukraina. Det kommer til å bli svært blodig. Drapstallene kommer til å bli mye høyere enn de tallene vi har fått fram til nå. Det er klart at folk også i Norge blir bekymret.

Ukraina er ikke medlem av Nato, og Karlsen sier derfor at man ikke trenger å bekymre seg for at Nato vil gå inn i Ukraina.

– Det kommer ikke til å skje. Det har vært tydelig hele veien, sier han.

Fredag ble det kjent at Nato utplasserer deler av sin reaksjonsstyrke NRF i Øst-Europa. Ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg dreier det seg om flere tusen soldater.

En naturlig reaksjon

Til tross for ekspertenes beeskrivelser er det naturlig at folk bekymrer seg, understreker psykolog Tor Gaute Syrstad, som har en doktorgrad i politisk psykologi.

Han forklarer at krigsfrykt og redsel er kroppens naturlige reaksjon på hendelser vi opplever som farlige, og synes ikke folk bør skjemmes over å være ekstra preget av situasjonen i Ukraina.

– Vi har følelser for å kunne ta gode og riktige valg når vi står overfor en situasjon som er krevende for oss. At vi er ekstra preget over Ukraina sammenlignet med andre kriger er ikke egoisme, men pur psykologi, sier han.

NATURLIG: Psykolog og statsviter Tor Systad mener man ikke skal skjemmes av å føle frykt over krigen i Ukraina. Foto: Synnøve Fonneland

I tillegg poengterer Syrstad at det føles ekstra personlig fordi Putin på mange måter går til angrep på Ukrainas vestlige verdier, som vi også har i Norge.

– Det er et militært angrep på det vi kan betrakte som vår nasjonale og internasjonale identitet. I overført betydning er det dermed også et angrep på de som står på vår side i den internasjonale politikken og på oss selv, fordi vi har en sosial identitet i Vesten, forklarer han, og legger til:

– Det fører til at vi føler oss rammet av krigen selv om vi ikke blir fysisk angrepet.

Fortsetter samarbeidet med Russland

Forholdet mellom Norge og Russland har til en viss grad vært preget av at russerne misliker Norges Nato-medlemskap, mener tidligere forsvarssjef Diesen.

– Samtidig er det en gjensidig forståelse av at vi må samarbeide om en rekke spørsmål knyttet til vår felles beliggenhet i nordområdene, blant annet fiskeriforvaltning, sier han og fortsetter:

FORTSETTER SAMARBEIDET: Russland og Norge nyter begge godt av et samarbeid i nord, ifølge eksperter. Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Reuters / NTB

– Dette samarbeidet har både Russland og Norge interesse for å bevare, samtidig som vi bør merke oss hva russerne er i stand til hvis de ser sine interesser tjent med det, og ikke ha noen illusjoner om det.

Oberstløytnant Karlsen er samstemt med Diesen.

– Norge vil fortsette å samarbeide med Russland om sjøredning, fiskeriforvaltning, grense- og kystvakt. Det har vi gjort under vanskelige perioder før, og det vil vi gjøre nå.