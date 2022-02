Bekreftet: Blir Kolstad-trener

Saken oppdateres!

Torsdag annonserte Norges Håndballforbund og Christian Berge at han gir seg som landslagssjef.

Berge hadde opprinnelig kontrakt med forbundet til og med VM i 2025, men i høst ble det kjent at Kolstad ønsker trønderen som hovedtrener.

Både den avtroppende landslagssjefen og Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen, bekreftet til TV 2 torsdag at de ønsker et samarbeid, men at ingenting er signert ennå og at det gjenstår noen detaljer.

Men nå er det klart: Christian Berge blir Kolstad-trener. Han trer inn i trenerstillingen allerede førstkommende tirsdag og leder Kolstad mot Drammen 2.mars.

– Det er godt å få det avklart og å få lov til å begynne å jobbe så fort som mulig. Jeg gleder meg veldig, sier Christian Berge til TV 2.

Kontrakten strekker seg til sommeren 2024.

FEMTEPLASS: Christian Berge ledet Norge i sitt siste mesterskap i EM i januar. Foto: Annika Byrde / NTB

Fornøyde spillere

Kolstad har signert med landslagsspillerne Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Gøran Johannessen, samt den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson. Målet er å en dag ta med seg Champions League-trofeet hjem til Trondheim.

– Det er en visjon som ikke har blitt gjort på norsk jord før. Jeg elsker å jobbe med mennesker som er dedikerte, som tenker litt stort og har energi til å gå for den målsettingen, forteller Berge.

Berge fortsetter dermed samarbeidet med flere av landslagsspillerne i klubb.

– Jeg håper virkelig at alt går i orden med han og Kolstad. Da får vi et drømmeteam på trenersiden i klubben, og det er noe jeg ser fram til. Christian og jeg har et nært forhold. Vi prater mye sammen og fungerer godt sammen. Hvis vi kan jobbe sammen i det daglige vil det være helt topp, sa Sander Sagosen til TV 2 torsdag.

Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen kommer til Kolstad sommeren 2023. De øvrige spillerne slutter seg til klubben sommeren 2022.

– Jeg er veldig fan av Christan, det er det ingen tvil om. Det at man potensielt kan få Christian som klubbtrener og få jobbe med han på daglig basis, er noe jeg hadde satt veldig pris på, fortalte Magnus Abelvik Rød til TV 2 torsdag.