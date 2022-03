Philip (19) har ikke hatt noen reserveplan – nå lever han ut drømmen

Det er en tidlig februardag da Philip Granath tar seg tid til et lengre intervju med TV 2 hjemme hos seg sør i Sverige.

Leiligheten ser strøken ut, men 19-åringen hevder å ikke ha ryddet før besøket. Han må ha orden. Kanskje har det blitt sånn etter han så tidlig flyttet alene, måtte bli voksen og ordne det meste selv.

Det er i denne lille svenske byen Ängelholm at han har fått sitt gjennombrudd.

Han håpet på noen kamper, men endte med A-lagskontrakt og fast spilletid for klubben som jakter gull hjemme i Sverige og tirsdag kan gå til topps i Europa, på sin egen hjemmebane.

Den opprinnelige bandyklubbens suksess er imponerende. Hockeylaget har hele byen med seg på det som er blitt et eventyr. Nå har de sett seg nødt til å bygge ut arenaen for å få plass til flere av byens drøyt 40. 000 innbyggere.

– Det er en drøm å spille her, sier Granath.

Fra best til middels

Fra å kunne til tider leke seg med motspillere på eget årskull i Norge, fikk han det tøffere i Sverige.

– Jeg gikk fra å være blant de beste til å være middels på laget, men jeg visste hva jeg kom til, sier han.

I en av Europas største akademier fant han seg med tiden til rette. Tempoet var høyere, motspillerne og medspillerne bedre. Han ble nødt til å ta steg for å henge med.

FLYTTET ALENE: Philip Granath ble tidlig voksen, da han flyttet alene som 15-åring. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Utenfor isen bodde han som 15-åring alene i en leilighet i Sveriges nest største by.

– Det var en stor omstilling å plutselig skulle bo alene og gjøre alt selv. I starten var det litt tøft, og jeg savnet selvfølgelig hjemstedet mitt. Med tiden så ble det bra, sier Granath.

Et behov for miljøskifte

Som 18-åring fikk han debuten for Frölunda i SHL, men det ble med kun to kamper på det øverste nivået før han satte kursen sørover.

– Jeg ville teste noe nytt og få et miljøskifte. Da jeg var her et par dager fikk jeg et kjempebra inntrykk. Det var her jeg ville spille, sier han.

– Det har gått over alle forventninger. Da jeg kom hadde jeg et mål om å få spille et par kamper med A-laget denne sesongen, men at det skulle bli så mye spilletid og A-lagskontrakt hadde jeg ikke forventet.

Den sesongen her har han tiltrukket seg interesse fra NHL-klubber, og talentet håper å bli draftet i juli. Også svenske klubber har hørt fra seg, men han ønsker ikke å si hvilke klubber som har vist interesse.

– Det kommer til å løse seg. Jeg fortsetter nok uansett i Sverige, sier Granath.

– Har du hatt noen reserveplan, for om du ikke skulle han skulle ha lyktes som hockeyspiller?

– Nei, jeg har vel ikke det. Jeg har har tenkt at det har vært noe jeg har måtte ta om det skulle skjære seg med hockeyen, svarer han.

EN MENTOR: Philip Granath ser på Erlend Lesund som en slags mentor. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– En mentor og ekstra pappa

I byen bor også en annen norsk utenlandsproff. Erlend Lesund har erfaring med det å flytte alene til en ukjent by. For Granath har det vært fint å ha en en annen nordmann på laget.

– Det hjelper veldig mye. For meg er det betryggende å ha han her. Han har blitt som en mentor og ekstra pappa, som gir råd og hjelper til om det er noe jeg trenger, sier Granath.

Lesund har prøvd så godt han kan å ta imot landsmannen til byen.

– Jeg prøver vel egentlig bare å være en god kamerat, som hjelper til med småting. I starten prøvde jeg å få han med rundt i byen, så han ikke skulle bli sittende hjemme. Ser jeg ting i spillet hans, så prøver jeg å si det til han. Vi hjelper hverandre, sier 27-åringen.

– Hvor stort talent er han i norsk målestokk?

– Et stort talent. Han skjønner at ting kan butte litt og at man må jobbe seg gjennom det. Philip har veldig gode ferdigheter som hockeyspiller. Han imponerer meg spesielt med skøytegåingen og hvor rask han er. Det er en fin finesse i det han gjør. Han tror jeg vi vil nyte godt av, svarer Lesund.

STØTTE: Erik Granath på tribunen under sønnens trening. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Under treningen møtte TV 2 Granath sin far, Erik. Han hadde tatt turen til Sverige for å se sønnens kamp dagen før og treningen denne dagen.

– Jeg så jo tidlig at han hadde gode forutsetninger. Han har lagt ned hardt arbeid, med et talent i bunn, sier han om at sønnen nå spiller fast i SHL.

– Hvordan var det å se han flytte hjemmefra allerede som 15-åring?

– Det var ikke noe problem. Vi visste jo at det ville bli utfordringer med det, men han flyttet bare tre timer hjemmefra, svarer faren, som er svensk.

CHL-finale

Tirsdag tar Rögle imot Tappara til finale i Champions Hockey League.

Det blir en stor kveld for den norske Rögle-spilleren.

– Det kommer til å bli veldig kult, og en opplevelse jeg ikke vil være foruten. Det blir en spesiell dag, sier han.

– Hvor mye vil det bety å vinne?

– Det hadde vært kjempekult. CHL er en stor turnering med mange bra lag, svarer Granath.

HØYE AMBISJONER: Philip Granath drømmer fortsatt om spill i NHL. Før den tid vil han på landslaget. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Det neste målet

Asker-gutten har vært med på alle juniorlandslagene. For han er det representere Norge på seniornivå et stort mål.

– Selvfølgelig vil jeg spille på landslaget. Det er mitt neste store mål, sier han.

I mai skal det norske ishockeylandslaget til Finland for å spille VM. Trolig er Granath en spiller landslagssjef Petter Thoresen vurderer å ta med, men 19-åringen tror ikke han får tillitt.

– Jeg tror ikke det. Om jeg skulle få beskjed om det, hadde det vært en stor overraskelse, sier han.