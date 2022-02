Advarer om krigsinnhold på TikTok: – Kan bli traumatisert

Flammene står ut av vinduene på en boligblokk i full fyr. Bombefly åpenbarer seg lavt over bakken til lyden av en ulende flyalarm. En soldat filmer seg selv mens han svever over bakken i en fallskjerm, og horder med stridsvogner er på vei inn i en by.

Alt det, og mye mer, ligger ute som videoinnhold på TikTok. Appen er kjent for å være svært populær blant barn og unge over hele verden.

Siden Russland gikk til krig mot Ukraina natt til torsdag, har den såkalte For You-siden – det første som møter deg når du åpner TikTok – vært dominert av dramatisk krigsinnhold.

Barn og unge får krigen rett i fleisen gjennom appen, og kan scrolle i timesvis. Hvor skadelig er det, egentlig?

– Barn og unge kan bli traumatisert etter å ha sett dramatiske og voldelige videoer på sosiale medier, sier pyskolog Maria Østhassel til TV 2.

SKADELIG: Foreldre må sette grenser og komme med regler for TikTok-bruken til barna sine, mener psykolog Maria Østhassel. Foto: Kristoffer Myhre

Kan føre til angst og psykisk uhelse

Østhassel, kjent for Instagram-profilen «psyktdeg», synes det er skummelt at barn vokser opp i det hun kaller en digital revolusjon.

Krigsinnholdet kan føre til et høyere stressnivå hos de som eksponeres for det, forteller hun.

– Man kan få flashbacks etter å ha sett skumle ting på nett. Jeg har hatt mennesker i behandling fordi de har sett grufulle videoer på internett, sier hun, og presiser at det ikke handler om Ukraina-innhold.

INNHOLD: Krigsinnhold florerer på For You-siden fredag morgen. Foto: TikTok-montajse

Det kan være vanskelig å bli kvitt de skumle bildene i hodet etter å ha sett slike videoer, forteller Østhassel. Hun mener det vitner om at hjernen til barn og unge ikke er moden nok til å forstå at vi er trygge i Norge.

– Det kan føre til angst og psykisk uhelse, i verste fall.

Avhengighetsskapende

Østhassel minner om at aldersgrensen på TikTok er 13 år.

– Foreldre må sette grenser. TikTok er enormt avhengighetsskapende. Et annet råd til voksne er å ikke se på nyhetene hele tiden. Da kan barna tro at det som skjer i Ukraina også er direkte farlig for oss. Dersom barna opplever foreldrene som redde, kan de fort skjule sin egen frykt av hensyn til foreldrene.

– Også er det lov å gjøre hyggelige ting selv om det skjer uhyggelige ting andre steder i verden. Vær til stede i eget liv.

– Er det ingen positive sider ved at barn og unge får med seg hva som skjer i Ukraina via TikTok?

TikTok: Barn og unge eksponeres for store mengder krigsinnhold fra Ukraina på den populære appen. Foto: Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det er ikke positivt når det kommer helt uforberedt uten trygge voksne å snakke med. Det er så mye som ligger i feeden uten relevant informasjon rundt det, sier Østhassel.

– Jeg fikk melding fra en lærer

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, sier til TV 2 at hun har fått flere meldinger fra barn og unge som synes at det er skremmende å bli eksponert for bilder og videoer fra Ukraina.

– Jeg tenker det kan sette seg veldig mye frykt i små kropper som ikke er positivt. Det gjør oss ikke godt og det er noe vi ikke trenger. Vi trenger ikke se blodige og forferdelig videoer.

VANSKELIG: Helsesista, Tale Marie Krohn Engvik, forteller om bekymrede foreldre og lærere som sender meldinger til henne om krigen i Ukraina. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Alle som har barn og unge rundt seg bør være ekstra varsomme og oppmerksomme, fordi mange blir eksponert for vonde ting og får med seg bruddstykker av det voksne snakker om rundt dem, på nyhetene og på sosiale medier.

Engvik har fått mange meldinger, både fra barn, ungdommer og lærere.

– Jeg fikk melding fra en lærer som hadde førsteklassinger som skalv og var redde for å gå ut i friminuttet fordi foreldre ikke hadde skjermet dem godt nok hjemme. Veldig mange sender meg meldinger om at de er redde, for at krigen skal komme til Norge, eller at de har familie og venner som er enda tettere på krigen enn vi er i Norge.

Samtidig påpeker hun at vi alle må ta et ansvar og velge å være trygge og rolige.

– Man må huske at det er vinterferie nå, og det å lage en bra vinterferie er ekstremt viktig. Slik som å komme seg ut på ski eller gjøre andre fine ting sammen, er viktig for å ha andre ting å tenke på. Både barn og unge trenger pauser fra nyheter, le og ha det gøy. Det er vi voksne som må ta ansvar, og skape ro og trygghet i oss selv og i barna.

Ikke som å se en actionfilm

Psykolog Karin Boson, førstemanuensis ved Høgskolen i Innlandet, har jobbet mye med kriser og hvordan man skal takle det.

Å se ekte krig er langt ifra det samme som å se en skummel actionfilm, forteller hun.

FAKTA: Forhold deg til fakta og tilpass ordbruken når du snakker med barna om krig. Det er ett av rådene til psykolog Karin Boson. Foto: Høgskolen i Innlandet

– Til forskjell fra en fiktiv actionfilm så vil det som skjer nå eksponeres for barn på flere områder. For eksempel i samtaler som de overhører blant voksne, på TV, på sosiale medier, i samtaler på skolen. Dette vil til sammen bidra til en mer sammensatt eksponering for barn.

– Men hvordan skal man egentlig snakke med barna om krigen?

– Forhold deg til fakta og tilpass ordbruken ut ifra barnets modningsnivå, sier Boson.

Du trenger ikke være ekspert på krigen

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter i Unicef. Når barn eksponeres for krigsinnhold, kan det føles ut som det er veldig nært deres tilværelse i Norge, forteller hun.

Nå er det viktigere enn noensinne at de voksne tar del i barnas hverdag på sosiale medier, mener Oudmayer.

TA PRATEN: Snakk med barna dine om hva de eksponeres for på TikTok, oppfordrer Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter i Unicef. Foto: Jørgen Bae Nesset/TV2

Hun kommer med noen råd:

– Få barna til å vise innholdet til deg, slik at du får oversikt over hva de ser på. Man trenger ikke være ekspert for å opplyse barn om hva som skjer. Ikke la barnet sitte alene om det. Understrek at det er lov å være redd.

Foreldre kan prøve å begrense TikTok-bruken hvis de føler at barnet bruker for mye tid på appen, mener Oudmayer.

– Det kan være veldig sterk kost for norske barn og unge å se ungdommer i samme alder i Ukraina som løper i sikkerhet. Vær til stede for barna og gi dem trygghet.