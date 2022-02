Flytter Champions League-finalen til Paris

UEFA har bestemt seg for å flytte Champions League-finalen etter Russlands invasjon i Ukraina. Stade de France blir nytt vertskap for finalen.

Champions League-finalen, som opprinnelig skulle spilles Gazprom Arena i St. Petersburg lørdag 28. mai flyttes fra den russiske byen.

Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina som startet torsdag morgen.

Nå har UEFA bekreftet at finalen blir flyttet til Stade de France i Paris.

På et UEFA-møte fredag ble det også klart at russiske og ukrainske lag og landslag skal spille hjemmekamper på nøytral bane. Det innebærer europacup-kamper og landskamper.

Russland skulle møte Polen på hjemmebane i playoff-semifinalen til Qatar-VM i mars. Skulle de vinne kampen, vill de møte vinneren av Sverige og Tsjekkia på hjemmebane. Det betyr at minst én Russland-kamp på omberammes.

UEFA takker Frankrikes president Emmanuel Macron for hans støtte og for å ha muliggjort flyttingen til Paris.



UEFA har fått sterk kritikk for å ikke ha flyttet mesterligafinalen tidligere, på bakgrunn av Russlands krig mot Ukraina. Flere lag og utøvere har meldt at de ikke vil konkurrere i Russland framover.

På grunn av krigssituasjonen ble det tidligere kjent at alle kampene i den ukrainske toppdivisjonen i fotball er satt på pause på grunn av krigssituasjonen.

Ligaen i Ukraina har hatt vinterpause siden midten av desember, og planen var å starte opp igjen denne helgen. Kampene ble først utsatt som følge av situasjonen, før det senere ble klart at ligaen settes på pause.

Gazprom Arena er hjemmebanen til Zenit St. Petersburg, og var vertskap for kamper både i fotball-VM i 2018 og under fjorårets EM. Gazprom er et oljeselskap som er statseid av Russland. UEFA har hatt en sponsoravtale med selskapet siden 2012.