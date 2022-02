Bokselegenden vil ta til våpen for å forsvare Ukraina

Ukrainske Vitalij Klitsjko er i likhet med sin bror, Wladimir, flere ganger tidligere verdensmester i boksing.

De to brødrene, som er blant Ukrainas største idrettsstjerner, begynte i politikken etter endte idrettskarrierer. Storebror Vitalij er leder av partiet UDAR, og er borgemester i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Den vil han forsvare mot invasjonen mot Russland.

– Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre det, sier Klitsjko og bekrefter at han selv vil gripe til våpen, ifølge Aftonbladet.

Russland startet som kjent angrepet mot Ukraina torsdag morgen med full styrke fra alle fronter. Nå pågår det kamper flere steder. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at Russland har gjennomført luftangrep mot ukrainsk infrastruktur og deres grensevakter.

POLITIKER: Vitalij Klitsjko møtte Erna Solberg da hun var statsminister i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Denne krigen har bare tapere

Fredag er det rapportert om russiske rakettangrep mot Kyiv.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba bekrefter angrepene på Twitter fredag morgen:

– Forferdelige russiske rakettangrep mot Kyiv. Sist gang vår hovedstad opplevde noe lignende var i 1941 da vi ble angrepet av Nazi-Tyskland. Ukraina beseiret den ondskapen og vil beseire denne. Stopp Putin. Isoler Russland. Kutt alle bånd. Russland skal ut av alt.

Vitalij Klitsjko har erklært unntakstilstand i byen.

– Jeg oppfordrer verden til å se hvilken tragedie som pågår i Ukrainia akkurat nå, sier han i en video på sosiale medier.

– Denne meningsløse krigen har ingen vinnere, bare tapere, sier han.

Hans bror Wladimir meldte seg til tjeneste for reservestyrkene til Ukraina tidligere i februar. Ogå han kom med en melding på sosiale medier.

– Det ukrainske folket er sterkt. Og den vil forbli tro mot seg selv i denne forferdelige prøvelsen. Et folk som lengter etter suverenitet og fred. Et folk som anser det russiske folket som sine brødre, sier han ifølge the Guardian.

– De ønsker ikke denne krigen. Det ukrainske folket har valgt demokrati. Men demokrati er et skjørt regime. Demokratiet kan ikke forsvare seg selv; det trenger innbyggernes vilje, alles engasjement. I bunn og grunn er det ikke noe demokrati uten demokrater, sier han.

Kritiserer tyske myndigheter

Den tyske forsvarsministeren Christine Lambrecht kunngjorde torsdag at materialer vil bli sendt til Ukraina, inkludert hjelmer. Klitsjko er ikke fornøyd med hjelpen.

– Oppførselen til den tyske regjeringen gjør meg målløs. Forsvarsdepartementet har åpenbart ikke forstått alvoret, sier Klitschko til Bild.

– Hvilken støtte får vi videre? Puter?

Vitalij Klitsjko var verdensmester i tungvekt fra 1999 til 2000, samt fra 2004 til 2012.