CNN: Flere eksplosjoner i Kyiv

Ifølge et team fra mediehuset CNN som befinner seg i byen, skal de ha hørt flere kraftige eksplosjoner tidlig fredag morgen. Samtidig informerer rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement om at et russisk fly et skutt ned.

Et team fra mediehuset CNN opplyser at de skal ha hørt to store eksplosjoner i sentrum av Kyiv, samt en tredje kraftig eksplosjon et stykke unna tidlig fredag morgen.

Rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement Anton Gerashchenko informerer på Telegram om at et russisk krigsfly skal være skutt ned.

Meldingen om eksplosjonene kom rundt klokken 03:20 natt til fredag norsk tid. Ifølge Gerashchenko, skal Kyiv også være truffet med ballistiske missiler.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

– Angrepene på Kyiv med krysserraketter eller ballistiske missiler er gjenopptatt, sier Anton Gerashchenko, rådgiver for Ukrainas sjef for innenriksdepartementet.

Ildkule over byen

En video som er lagt ut viser en ildkule over byen. Dette skal trolig være et russisk rakettangrep.

Videoer verifisert av The Times viser store eksplosjoner i den sørlige ytterkanten av Kyiv tidlig fredag morgen. Vitner filmet brennende gjenstander som falt over byen, og så ut til å vise minst to overflate-til-luft-missiler som ble avfyrt fra Kyiv. Dette skriver New York Times.

Andre kilder sier at to russiske raketter ble skutt ned av ukrainsk luftvernild, mens en tjenestemann i innenriksdepartementet sier at et russisk fly er skutt ned.

Skal ha beleiret flere byer

Ifølge den Ukrainske avisen Kyiv Independent, skal russiske styrker ha beleiret flere byer, deriblant byen Konotop nord i Ukraina.

Ifølge den Ukrainske avisen Ukrayinska Pravadam, skal russiske tropper ha beveget seg fra byen Sumy og mot Kyiv

Dette er ennå ikke blitt bekreftet av offisielle kilder.