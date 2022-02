Zelenskyj: – Jeg blir i hovedstaden

Ifølge vestlig etterretning kan Kyiv falle fortløpende, og torsdag kveld informerte en tjenesteperson i det amerikanske forsvaret om at Russland nærmet seg hovedstaden.

– Jeg blir i hovedstaden. Familien min er også i Ukraina, sa Zelenskyj.

Lovnaden til folket kommer mens ukrainske tropper kjemper mot russiske styrker som invaderer landet.

I en kort tale publisert på Facebook sa Volodymyr Zelensky at russiske sabotører er i landets hovedstad Kiev, og at han er deres «mål nummer én», etterfulgt av sin familie.

Talen ble publisert fra Ukraina like etter midnatt torsdag kveld, og viser en ubarbert Zelensky i T-skjorte. Her kunngjorde han også at 137 ukrainere har mistet livet første dagen av den russiske invasjonen som startet natt til torsdag.

I et intervju med CBS News ble USAs utenriksminister Antony Blinken spurt om han var bekymret for sikkerheten til den ukrainske presidenten.

– Såvidt jeg vet blir president Zelenskyj i Ukraina på sin post, og selvsagt er vi bekymret for sikkerheten til alle våre venner i Ukraina, sa Blinken.