Skrekkskade: Fikk skøyte i ansiktet

I torsdagens SHL-kamp mellom Leksand og Rögle ble tilskuere og medspillere vitner til en stygg ulykke på isen.

Leksand-kaptein Patrik Zackrisson fikk en av lagkompis Calle Själins skøyter i ansiktet, skriver Aftonbladet.

Ifølge Expressen skjedde uhellet i tredje periode. Zackrisson skal ha gått rett i garderoben, og deretter blitt fraktet til sykehus.

STYGG FLENGE: Patrick Zackrisson ble sendt til sykehus etter å ha fått en skøyte i ansiktet. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Her er Zakrisson på vei inn i garderoben. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Leksand-trener Björn Hellkvist antar at Zackrisson må lappes sammen på sykehuset. Situasjonen skal være under kontroll, skriver Aftonbladet.

Hellkvist ble skremt av hendelsen.

– Sånn jeg ser det snubler vår back og sparker skøyten opp i ansiktet på «Zacke». Det er så klart synd, «Zacke» er jo pen også. Det er synd for ansiktet hans, men samtidig blir man jo livredd for at det skal være halsen, blir Hellkvist sitert på.

34 år gamle Zackrisson har spilt i Sverige i mesteparten av karrieren, og var med landslaget under OL i Pyeongchang i 2018.