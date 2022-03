Slik kan din lommebok påvirkes av Russlands angrep mot Ukraina

Krigen i Ukraina kan påvirke Norge og nordmenn selv om kamphandlingene er langt unna oss. Den største faren for at det skal påvirke nordmenn direkte er stigende inflasjon.

Det betyr i praksis prisstigning og økte renter.

Sentralbanker er allerede i innstrammingsmodus og i verste fall kan renten nå både stige raskere og mer enn planlagt. Men, enn så lenge er ikke økonomene i Norge veldig pessimistiske.

– Betydningen av slike situasjoner er alltid krevende å si noe om, sier investeringsdirektør i DNB, Tore André Lysebo.

Han presiserer at slike konflikter gjerne lever sitt eget liv, og at det er viktig å være forberedt på at krigseskalering vil koste dyrt. Likevel er det sjeldent at krig har påvirket de internasjonale markedene:

– Det er sjelden geopolitiske hendelser medfører store og vedvarende markedsutfordringer, med to unntak. Gulfkrigen i 1990 og terrorhandlingene 9/11 i 2001.

Grafen viser at det var Gulfkrigen i 1990 og terrorhandlingene 11. september 2001, som gikk verst utover de globale markedene. Foto: DNB

Dyrere hvete og drivstoff

I Norge kan det tenkes at prisen på enkelte produkter i matbutikken øker, blant annet hvete- og hveteprodukter. Det skyldes at 25 prosent av verdens hveteproduksjon skjer i nettopp Russland og Ukraina. Utover dette er det derimot ikke så mye handel mellom Russland og Norge som preges av krigen i Ukraina, og innvirkningen på norsk økonomi er derfor begrenset.

Natt til torsdag i forrige uke steg oljeprisen til over 100 dollar fatet for første gang siden 2014. Også gassprisene har skutt til værs etter den russiske invasjonen av Ukraina.

– Norge tjener to til tre milliarder kroner på eksport av gass i døgnet. Paradoksalt nok er denne situasjonen gunstig for Norge, sier Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel News.

Russland har de siste månedene holdt tilbake gass til Europa, noe som gjør at europeere betaler mer for norsk eksport.

Norge og Russland er de to største leverandørene av gass til Europa, og sistnevnte står for hele 40 prosent av eksporten.

Også nordmenn må belage seg på at dette gir høyere drivstoffpriser framover, da høye energipriser i Europa vil smitte over på oss. En slik økning vil altså supplere den allerede markante økningen i energipriser som vi har opplevd i Norge de siste månedene.

Omtrent samtlige børser både i Asia, Europa og USA falt etter Russlands angrep på Ukraina, men Oslo Børs dempet fallet på grunn av at oljeprisen steg med over 7 prosent og endte ned 1,8 prosent.

Strømprisene kan øke med 25 prosent

Til tross for at Norge tjener mye på økt eksport, kan økte gasspriser oppleves litt annerledes for norske innbyggere.

Ifølge strømekspert og analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, er det vanskelig å si med sikkerhet hva som kommer til å skje fremover, men at vi kan forvente en økning i strømprisene frem mot sommeren er han derimot ganske sikker på.

FORVENTER ØKNING: Strømekspert Tor Reier Lilleholt forventer høye strømpriser fremover. Foto: Volue Insight

– De siste tre dagene har strømprisene økt med ti øre hver dag. Det er umulig å si om vi kommer til å fortsette i det sporet fremover, men det er per i dag forventet en økning i strømprisene i Sør-Norge med 25 prosent frem mot sommeren, sier Lilleholt til TV 2 torsdag kveld.

Lilleholt forklarer at det er snakk om gjennomsnittsprisen for april til september.

Den siste tiden har Sør-Norge hatt omtrent ti ganger så høye strømpriser som i Nord-Norge. Situasjonen kan utvikle seg til at prisene i sør vil øke til 15 ganger så mye som nord i landet, ifølge flere eksperter.

– Det er en dramatisk situasjon, men akkurat nå er det i stor grad frykten som driver prisene. Dette kan endre seg, sier Lilleholt.

– Energi- og gassforsyninger er noe som historisk sett har klart seg svært bra i slike kriser, nettopp fordi man er helt avhengig av slike forsyninger.