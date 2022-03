Mange av oss har opplevd det. At bilen «hoster» et par ganger og så stopper i veikanten. Som regel ikke helt uventet. Bensinlampa har lyst en stund, men man håpet å rekke fram til nærmeste bensinstasjon. Det var ikke alltid det går.

Lykken var da om man hadde en reservekanne med bensin i bagasjerommet. Da var man på farten igjen etter kun et par minutter.

I takt med at elbilene har gjort sitt inntog, har nok salget av reservekanner avtatt – samtidig som rekkeviddeangsten har økt. Går man tom for strøm med elbil, noe flere tusen nordmenn gjør hvert år, ja, da står man der. For noen «reservekanne» med strøm finnes jo ikke.

I alle fall ikke før nå.

Ekstra batteri

Med jobbbakgrunn fra den norskproduserte elbilen Think, gikk gründerne Tore Skjervheim og Jesper R. Schweitz for tre år siden i gang med å utvikle nettopp en «reservekanne» til elbiler. De grunnla firmaet Versabatt AS og nå er produktet testet, godkjent og sertifisert.

– Men den brukes til mye mer enn bare det, sier Schweitz ivrig, samtidig som han byr på en kopp kaffe – brygget på strøm fra Versabatten, som den nye "reservekannen" heter.

Versabatten veier 12 kilo den har samme battericeller som man finner i en Tesla Model 3, levert av LG. Men den er altså utviklet her i Norge og den produseres i Horten. Kapasiteten 2.100 Wt, netto og 2.300 Wt brutto og man har 2.300 W tilgjengelig i nesten 1 time

Her er Varsabatten tilkoblet en Tesla Model S og ladehastigheten er på 10 km per time på kaldt batteri.

15 kilometer ekstra

– I praksis vil dette si at du kan lade en elbil opp med sju–åtte kilometer på rundt en halvtime. Det er som regel rikelig for å komme seg til nærmeste ladestasjon eller hjem. Det er tross alt dit man gjerne er på vei når elbilen går tom for strøm, forklarer Skjervheim.

Totalt kan man lade opp til rundt 15 kilometer, litt avhengig av biltype, forbruk, temperatur og kjøremønster.

Enheten kan brukes i temperaturer mellom minus 20 og pluss 40 grader. Den leverer i utgangspunktet 48 Volt, men med en inverter (tilleggsutstyr) kan den også brukes til 230 Volts anlegg. Kapasitet, ladestatus og en hel del andre ting sjekkes enkelt via en app.

Les også: Ukraina-krigen stopper produksjonen av elbiler

Flerbrukspakke

Men bruksområdet er som nevnt større enn det å kunne nødlade en elbil og å trakte kaffe.

– Ja, absolutt. Dette er en flerbrukspakke. Det er vel nærmest bare fantasien som setter begrensingene her. Ta den med på campingen og plutselig kan du både ha popcorn-maskin og TV i teltet. Bobiler er helt klart et satsningsområde. I båter kan den også benyttes og har noen soleklare fordeler framfor dieselaggregat. Elektriske båter kommer for fullt – den kan selvfølgelig være til nytte der også. På hytter kan den også brukes sammen med, eller i tillegg til solcellepanel og du kan ha den med "ute i felten" til håndverktøy og slike ting. Ja, egentlig overalt hvor man trenger strøm til noe, sier Øivind Heine Olsen, som er salgsansvarlig.

Les også: Denne kjøpes av 1.500 kunder – hver dag

Batteripakken som veier 12 kilo er portabel og kan brukes overalt. Målene er 48 x 27 x 8,5 cm. Foto: Versabatt.

Ikke billig

Den veiledende prisen er 20.000 kroner (eks. moms), for batteripakken. Mye dyrere enn å fylle opp reservedunken med bensin, selvsagt. Men bruksområdet er også langt større.

– Vi kunne laget den billigere, men det var et verdivalg for oss. Gode komponenter ble prioritert fremfor billigere. Det var egentlig enkelt. Vi ville lage et produkt med god kvalitet. Mulighet for å bruke den i båt og det at den er portabel gjorde at vi prioriterte å gjøre den støtsikker og vanntett. Du kan miste den i bakken fra en meter uten at den tar skade og du kan spyle den med høytrykkspyler om det er nødvendig, for det tåler den, sier Heine Olsen helt til slutt.

Les også: Færre nye biler ut på norske veier – her er merkene som gjør det best

Video: Så enkelt sjekker du batteriet i en Nissan Leaf