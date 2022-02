Ukrainere i Norge: – Det kan være siste gang jeg snakker med dem

«I dag ble vi bombet».

Det var meldingen Svitlana Kobyletska (47) våknet til torsdag morgen. Russland hadde da startet angrepet mot Ukraina med full styrke fra alle fronter. Nå pågår det en fullskala krig i landet. Flyalarmen har gått flere ganger, og i følge FN har mer enn 50.000 ukrainere flyktet fra landet på kort tid.

Lørdag morgen kom meldingene om at ukrainske myndigheter ber folk søke dekning i tilfluktsrom og andre trygge steder.

I Norge opplever Kobyletska en sterk hjelpløshet, langt unna venner og familie. Hun sier hun er i sjokk over hvordan konflikten har utartet seg.

I KYIV: En kvinne rydder etter at et leilighetskompleks i en forstad i Kyiv har blitt totalskadd i russiske angrep. Foto: Daniel Leal / AFP

– Det er rett og slett helt uvirkelig. Dette har vært varslet i lang tid, men jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så langt, sier hun til TV 2 fredag.



Kobyletska (47) har bodd i Norge i 20 år, men er opprinnelig fra Ukraina. Hun driver et bemanningsbyrå, og har flere ansatte fra både Ukraina og Russland.

I et intervju med TV 2 forteller hun om hvordan venner og bekjente opplever den pågående krigen.

– De vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Noen gjemmer seg i bomberom og har sittet der siden torsdag morgen. Med spedbarn og alt. Andre er eldre og avhengig av behandling, så de kan ikke søke tilflukt.

– Det foregår også skjult evakuering, men det er nesten umulig å finne informasjon om hvor man kan dra. Mange vet rett og slett ikke hva de skal gjøre, sier Kobyletska.

Selv sitter hun i Norge, og følger tett med på hvordan det går med sine kjente og kjære hjemme i Ukraina.

– Jeg sitter klistret til telefonen min, mens jeg venter på en oppdatering fra familie og venner. Det kan være siste gangen jeg hører fra dem for alt jeg vet. Det er umulig å få sove eller tenke på noe annet i en slik situasjon, sier hun med skjelven stemme.

Torsdag kveld ble det meldt om minst 137 drepte på krigens første dag. Over 300 er skadet, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det er uklart hvor mange som er drept og skadet lørdag.

Kart over de bekreftede angrepene i Ukraina Foto: TV 2

Vil ikke flykte

Kobyletska er fra Øst-Ukraina, og familien hennes bor i en liten by i området. Noen av de første angrepene som ble registrert natt til torsdag fant sted øst i Ukraina. Dette er også nå en frontlinje for en pågående krigen.



FN anslår at rundt 100. 000 ukrainere allerede har forlatt hjemmene sine. Men for familien til Kobyletska er ikke det et alternativ å flykte.

– Det er ikke et alternativ for foreldrene mine å flykte. Dette er hjemmet deres. De har bodd på det samme stedet i alle år. Det er verre å splittes opp og flykte enn å la krigen komme, sier Kobyletska.











Torsdag kveld ble det kjent at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utsteder dekret om full mobilisering etter Russlands invasjon.

Det medfører at alle vernepliktige kalles inn og blir og klargjort for krig, og at ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har tidligere sagt at alle som er villige til å kjempe og kan bære våpen, kan slutte seg til landets heimevern.

– Det hjelper ikke å gråte

Hjemme i Bergen sitter Hanna Veits. Hjelpeløsheten er stor mens de på avstand må vitne familie og venner leve i frykt og fortvilelse mens bombene herjer utenfor vinduene.

– Min bestevenn er livredd. Hun gråt hele morgenen. Jeg har snakket med henne på telefonen flere ganger. Det er uutholdelig. Jeg har lyst til å gråte selv, men det hjelper ikke, sier Veits.

Mobilen lyser opp flere ganger i løpet av intervjuet. Hun har konstant kontakt med familie og venner på sosiale medier. Flere vurderer å flykte vestover.

SAMLER INN PENGER: Student Hanna Veits mobiliserer ukrainere og nordmenn for å samle inn penger til militæret i Ukraina. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Mamma har allerede kjøpt billett for å komme seg ut. Vi snakker om fem millioner mennesker som bor i Kyiv og områdene rundt. Det er hele Norges befolkning. Det er enormt mange mennesker. De fortjener ikke dette, sier Hanna og tar opp mobilen.

28-åringen kommer fra mye omtalte Luhansk midt i Øst-Ukraina, og har de siste fire årene bodd i Norge for å studere. Nå har hun skiftet fokuset mot krigen i Ukraina, og mobiliserer ukrainere og nordmenn for å samle inn penger til militæret hjemme.

– Jeg håper at vestlige land forstår at diplomatisk støtte og sanksjoner mot Russland ikke er nok i denne situasjonen. Vi trenger faktisk alvorlig militær støtte. Jeg håper de sender oss fysisk hjelp, sier Veits.

– Vi trenger handling, ikke ord

Det er tusenvis av ukrainere i Norge som er berørt av den pågående krigen. I Oslo har det vært flere støttemarkeringer, blant annet i regi av Den Ukrainske forening i Norge.

– Ukrainere i Norge er svært bekymret. De sender penger hjem for å hjelpe familie og venner som er fanget i krigen. Vår viktigste oppgave nå er å ta vare på dem og prøve å ytre at vesten må hjelpe Ukraina. Ikke bare med ord, men med handling.

Det sier Natalia Ravn-Christensen, som var med på å starte organisasjonen i 2004.

Ukrainske soldater ved en bro midt i Kyiv. Foto: Emilio Morenatti

Ravn-Christensen legger til at hun er overveldet over støtten fra vesten, men at det må hardere sanksjoner til for å stoppe Russland.

Den Ukrainske ambassaden i Norge sier sitasjonen er svært kritisk, og at de forbereder seg på å legge til rette for ukrainere som kan komme til Norge som følge av krigen.

– Ambassaden fortsetter å yte regelmessig konsulære tjenester og har til hensikt å gjøre det samme for til ukrainske borgere som kan komme til Norge som følge av dagens russiske aggresjon. Selvfølgelig må mange praktiske forhold diskuteres og løses i nært samarbeid med norske myndigheter.

Det skriver ambassaden i en mail til TV 2.