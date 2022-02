Ny Glimt-bragd i Europa: – Det burde egentlig vært umulig

Bodø/Glimt-Celtic 2-0 (5-1 sammenlagt)

Bodø/Glimt hadde full kontroll mot Celtic på Aspmyra.

– Celtic er en gigantisk klubb når det kommer til en god del ting, og det bør egentlig være umulig for Bodø/Glimt å være så mye bedre over to oppgjør, men Kjetil Knutsens mannskap slutter aldri å imponere oss, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er bare til å glede seg til fortsettelsen, og Bodø/Glimt kan by alle lag i denne turneringen på en veldig tøff kamp, mener han.

– Kan de nå finalen?

– Det er fortsatt en lang vei dit, men selvfølgelig kan de nå finalen!

Trener Kjetil Knutsen mener at Glimt fikk det enklere enn vanlig fordi Celtic gamblet litt, men roser laget sitt for å ha kontrollert kampen.

– Det er stort for en klubb som Bodø/Glimt å være i åttedelsfinale i Conference League, slår han fast overfor Viasat.

Kjørte over Celtic

Nordlendingene var overlegne i første omgang, og fikk en drømmestart med en tidlig scoring av Ola Solbakken.

Elias Hagen forserte fremover i banen under en av mange farlige Glimt-kontringer. Midtbanespilleren sendte ballen videre til Solbakken.

ASSIST: Patrick Berg-erstatteren Elias Hagen var nest sist på Ola Solbakkens ledermål. Foto: Mats Torbergsen

Den elegante vingen la bredsiden til og skrudde ballen rundt den tidligere Manchester City-keeperen Joe Hart.

Ikke før det var spilt 38 minutter hadde Celtic en avslutning. Da hadde Glimt forsøkt seg ti ganger, deriblant et livsfarlig Solbakken-forsøk på en retur.

Skuddet snek seg imidlertid like utenfor.

Samtidig som Glimt dominerte kampen, ble supporternes markering mot invasjonen av Ukraina hyppig delt i sosiale medier:

Bodo/Glimt fans hold up Ukraine flags during their Europa Conference League match against Celtic. pic.twitter.com/gPcCpEvKLG — B/R Football (@brfootball) February 24, 2022

Glimt-supporter Andreas Tymi var blant dem som markerte.

– Det er for å vise solidaritet for det ukrainske folket, som nå er i en veldig vanskelig situasjon. Det er ukrainere i Bodø og i Norge, og ikke minst for dem som er hjemme og må oppleve dette, forklarer han til TV 2.

– Kunne vært tre eller fire

Glimt imponerte skotske eksperter underveis.

– Dette laget slo Roma 6-1 her. Celtic ønsker ikke at det skal skje, advarte den tidligere Skottland-spissen James McFadden under BBCs sending.

– Det har vært en svak prestasjon, men det er bare 0-1 i denne kampen. Det kunne lett ha vært tre eller fire, konstaterte han da lagene gikk til pause.

Etter sidebyttet avtok det massive overtaket, men Celtic klarte ikke å skape de helt store sjansene. I stedet økte Hugo Vetlesen for Glimt. 21-åringen startet angrepet, og var nådeløs da han fikk ballen tilbake av Morten Konradsen.

– Bodø/Glimt har full kontroll på Celtic i 180 minutter, og det er rett og slett klasseforskjell på lagene. I nok en kamp scorer Bodø/Glimt fantastiske mål, og 2-0 er fasit på hvordan Kjetil Knutsen vil angripe, roser TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– De har mistet sentrale brikker fra fjoråret og er midt i oppkjøringen til en ny sesong, men det ser jo ut som disse elleve har spilt sammen i ti år, fortsetter han.

Mathisen slår fast at det er en jubeldag for norsk fotball.

DOBLET: Hugo Vetlesen løp bort for å juble med supporterne. Foto: Mats Torbergsen

Disse lagene er seedet

Glimt er nå klar for åttedelsfinalen i Conference League, til tross for at de også denne vinteren har solgt flere nøkkelspillere.

Der ligger lagene som vant sine playoff-kamper, pluss åtte seedede lag i potten.

Gruppevinnerne er de seedede lagene:

AZ Alkmaar

Basel

FC København

Feyenoord

Gent

LASK

Rennes

Roma

Trekningen gjøres fredag. Bodø/Glimt er useedet.