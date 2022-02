Obersten var skeptisk til Marius Skjelbæk i Kompani Lauritzen – dette sier han nå

Programleder og TV 2-kommentator Marius Skjælbek (31) er en av årets kjendiser som skal få bryne seg på militære utfordringer i den tredje sesongen av Kompani Lauritzen.

Fra tidligere av har han hatt en tett tilknytningen til obersten, Dag Otto Lauritzen (65), gjennom jobb i TV 2. I flere år har duoen blitt lommekjent i Frankrike, da de har jobbet med Tour de France.

GODE VENNER: Dag Otto Lauritzen og Marius Skjelbæk kjente hverandre godt før den tredje sesongen av Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Når TV 2 snakker med duoen kort tid før premieren, forteller Lauritzen at han fikk se helt nye sider av kollegaen sin.

– Jeg kjenner han enda bedre nå, enn jeg gjorde før Kompani Lauritzen. Han har vist seg fra noen helt andre sider, forteller 65-åringen.

Se hvorfor Marius Skjelbæk lot seg inspirere av Dag Otto Lauritzen i videoen øverst i saken.

Var skeptisk

Å bli den beste versjonen av seg selv kan være lettere sagt enn gjort. Selv om duoen har hatt en god kjemi, var Lauritzen skeptisk – både da de skulle jobbe sammen, og i kompaniet.

– Han kom inn som en ny mann – et friskt pust i Tour de France-organisasjonen. Men jeg var skeptisk, sier Lauritzen, i det Skjelbæk begynner å le.

TOUR DE FRANCE: I flere år har Marius Skjelbæk jobbet med Dag Otto Lauritzen i TV 2 med Tour de France. Foto: Torbjørn Pedersen/TV 2

– Jeg var det! Du er en fotballmann. Jeg tenkte: «Hva skal han på sykkel?», men han er utrolig flink til å sette seg inn i det han går med på. Han overrasket meg veldig positivt. Da han skulle være med i Kompani Lauritzen var jeg veldig skeptisk – men han overrasket der også, sier han, og humrer.

Lauritzen synes det er gøy å se hvordan 31-åringen har utviklet seg, men innrømmer at han følte ekstra for han når det stormet på.

Flau over blemme

Til tross for at Skjelbæk får ros av obersten for å være en viktig humørspreder i gjengen, er det særlig én ting som fikk Lauritzen til å rive seg i håret.

Kompaniets første oppgave kom nemlig svært bardust på rekruttene, som ble kastet ut i felten uten forvarsel. Langs togskinnene ble deltakerne parvis forlatt langs skinnene, og måtte navigere seg frem til oberstens base via kart og kompass. Det ble en flau affære for Skjelbæk.

UTFORDRET SEG SELV: Marius Skjelbæk fikk virkelig bryne seg på utfordringer i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg kan jo se for meg hvor forbanna han var på meg, da det var jeg som rotet mest. Navigasjon er ikke min store styrke. Jeg gikk å irriterte meg fælt, da jeg trasket rundt i skauen i Åndalsnes, og tenkte: «Nå vet jeg at Dag Otto står og er sinna på meg», sier Skjelbæk.

Lauritzen skyter inn og forklarer at han var mer fortvilet på Skjelbæks vegne, og at han syntes synd i han.

– Jaja, men litt sinna var du, påpeker Skjelbæk.

Tatt lærdom

Lauritzen håper dog Skjelbæk har tatt med seg noe lærdom hjem i bagasjen, og lært seg både kart og kompass.

– Det er elementærkunnskap som du bør kunne, understreker obersten.

– Ja, men jeg har jo Google maps og det greiene der. Men fader altså...steike det var irriterende å skulle bomme på noe sånt. Det tok meg litt, sier Skjelbæk skamfullt.

Uten å røpe for mye forteller Lauritzen at Skjelbæk tok seg opp i løpet av sesongen.

– Du gjorde enkelte ting som jeg dro meg litt i håret av, og andre ting som var imponerende. Jeg skal ikke røpe noe, men jeg synes – etter forholdene – du kan være fornøyd, sier obersten.

Obersten husker spesielt godt ut utspill fra den første Kompani Lauritzen-vinneren, Øyvind «Vinni» Sauvik (46).

– «Det er rart at de som trener på krig, de er best på samhold». Det handler om samhold. Alle er like viktige. Du gjør det beste du kan, for at teamet skal komme seg fram. Det synes jeg er ganske moro å se – at det funker i praksis, sier Lauritzen.

En viktig faktor for konseptet

Til tross for å ha jobbet sammen i mange år, føler duoen ekstra på å ha opplevd en så intens opplevelse sammen i Kompani Lauritzen.

– Når man opplever sterke ting sammen, settes det på en konto som kanskje er litt vanskelig for andre å helt få fatt på. Du er en 31 år gammel sedat livsnyter. Plutselig henger du opp ned av ei bru, og får direktiver fra et befal, sier Skjelbæk.

At 31-åringen har vokst av opplevelsen, er Lauritzen skråsikker på.

– Den gruppedynamikken er så positiv. Når noen andre tør å gjøre noe, så tør du selv også. Eller så det kan slå motsatt vei – hvis det er noen andre som ikke tør, er det kanskje litt lettere å gi seg. Det er utrolig hvor mye samholdet har betydd for de sesongene vi har holdt på med – også sesong 3.

MER AV KOMPANI LAURITZEN: Den tredje sesongen av Kompani Lauritzen varer lenger, og blir vist to ganger i uken på TV 2. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Nytt av årets sesong er at det varer lenger enn de to forgående sesongene. Årets sesong blir derfor sendt to ganger i uken på TV 2 – og Lauritzen lover en enda råere sesong.

– De har en skjult fiende som motarbeider kompanirekruttene hele tiden. Det betyr at det blir mange spennende øvelser som går igjen. Jeg gleder meg til hele sesongen, og jeg tror den kommer til å bli helt rå, avslutter obersten.

Kompani Lauritzen har premiere lørdag 26. februar klokken 20.00 på TV 2, og på TV 2 Play.