Ekspertene svarer på dine spørsmål om Ukraina-krisen

Natt til torsdag gikk Russland til krig mot Ukraina, og situasjonen er i konstant utvikling. Det er fremdeles mye som er uklart, og mange har spørsmål om den pågående invasjonen. Her svarer Palle Ystebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen og Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI, på dine spørsmål om krigen.

Hvorfor ble det krig mellom Russland og Ukraina?

Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI- Foto: Christopher Olssøn

– Det finnes både korte og lange svar. Det korte svaret er at Russland valgte å gå til krig. Det er ingen grunn til denne krigen, Russland var ikke truet på noe som helst måte, det var ikke noe dramatisk som hadde skjedd den siste tiden som tvang Russland til å gjøre dette. Det er noe som er kokt opp i Kreml det siste året. Det lengre svaret går på hvorfor Putin og Kreml har dette historiske synet på Ukraina, Putins syn på oppløsningen av Sovjetunionen og så videre. Det er hvordan vi kan forklare hvorfor de har det perspektivet de har på Ukraina, svarer seniorforsker Karsten Friis.

Hvor lenge kan Ukraina forsvare seg alene før Russland erklærer dem for okkupert?

– Det kommer an på hvordan ting utvikler seg. Så langt har Russland hatt stor fremgang fra sør via Krim-halvøya, tatt deler av provinsen Kherson og ekspanderer der. Ellers har de møtt hard motstand på land nord for Kyiv, svarer oberstløytnant Palle Ystebø ved Krigsskolen.

Han påpeker at det er to ulike måter å måle en russisk seier. Den ene er når den pågående invasjonen er over, noe som kan skje i løpet av relativt kort tid. Den andre siden vil derimot ta mye lengre tid.

Palle Ystebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, svarer på dine spørsmål om Ukraina-krisen. Foto: TV 2

– Den konvensjonelle krigen kan vare i dager eller uker, det kommer an på hva Russland ser på som de viktigste målene. Men Russland må okkupere et land veldig stort land, med 40 millioner ukrainere som hater russerne. Det kan godt være russerne kan klare en ganske enkel konvensjonell seier, selv om de foreløpig har tatt en del tap og det ikke har skjedd så veldig mye enda. Men deretter vil de bli tvunget til å forholde seg til resten av den ukrainske hæren, og de kan ta lang tid å nedkjempe. Da vil det kreve atskillig større styrker enn de 200.000 de setter inn nå, svarer Ystebø.

Blir Ukraina nå en del av Russland?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Putins drømmeønske er at Ukraina blir et slags Hviterussland, et lojalt regime som gjør som Moskva sier. Det vil ikke skje, for befolkningen vil ikke støtte en slik utvikling. Perioden etter en eventuell militær seier, hvor Russland setter inn et marionettregime, vil bli veldig krevende for Putin. De vil aldri få fullstendig kontroll på Ukraina sånn situasjonen er nå, svarer Friis.

Kommer det til å bli krig her også?

Nei, vi ser ingen tendenser til det i det hele tatt. Dette er en krig Russland ønsker å isolere til Ukraina, og man ønsker absolutt ikke å blande inn Nato. Men det er hva Putin ønsker, og hva som skjer etter hvert som dette utvikler seg, det vet vi ikke. Men Norge ligger langt unna, og er langt unna det Putin ønsker å engasjere seg i, beroliger oberstløytnant Ystebø.

Hvorfor hjelper ikke Nato og EU i større grad Ukraina med militære styrker?

Det er ingen land som ønsker å sende inn sine egne styrker i Ukraina og dermed havne i krig med Russland. Det ønsker verken enkeltland som Norge, eller Nato som sådan. Russland er en atomvåpenmakt, så man ønsker ikke å havne i krig med den, forklarer Friis.

Samtidig påpeker seniorforskeren at både Norge og en rekke andre land hjelper Ukraina på flere andre måter.

– Mange land gir bilateral støtte til Ukraina, gjennom våpensystemer og liknende. Den økonomiske støtten er veldig stor fra mange land, også fra EU. Så har man disse sanksjonene, de kommer fra USA og EU. Sanksjoner mot Russland er det viktigste våpenet vi har. Så man gjør en del, men det er ingenting som kan gjøres for å stoppe selve angrepet som pågår nå, avslutter Friis.