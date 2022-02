Bannlyser Manchester United-sponsor fra Storbritannia

Torsdag kveld opplyste statsminister Boris Johnson at flyselskapet Aeroflot vil nektes å lande i Storbritannia. Det er en av mange nye sanksjoner mot Russland.

Manchester United har hatt sponsoravtale med det statlige russiske flyselskapet siden 2013, og den ble fornyet i 2017 med utløp i april i år.

Ifølge Mirror har avtalen en verdi på 40 millioner pund (480 millioner kroner).

Tidligere torsdag meldte avisen at storklubben ikke vil fornye sponsoravtalen. Avisen oppga ingen kilder for opplysningene om avtalen, men skrev at et potensielt omdømmetap lå bak beslutningen om ikke å fornye den.

Foreløpig har det ikke kommet en uttalelse fra klubben.

SPONSORSTUNT: Her er flyvertinner fra Aeroflot på Old Trafford i forbindelse med en Premier League-kamp i 2019. Foto: PHIL NOBLE

Den tyske storklubben Schalke 04 har besluttet å fjerne hovedsponsoren, det russiske gasselskapet Gazprom, fra sine drakter.

– I lys av de siste dagers hendelser, utvikling og eskalering, har Schalke bestemt seg for å fjerne Gazprom fra trøyene. I stedet vil det stå «Schalke 04» på draktene. Det skjer etter diskusjoner med den tyske avdelingen av selskapet, skrev Schalke, der den norske duoen Marius Lode og Andreas Vindheim spiller.

OMSTRIDT: Vladimir Putin var med da draktavtalen med Gazprom ble signert i 2006. Nå skal Schalke 04 heller ha klubbnavnet på forsiden av draktene. Foto: Itar Tass

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal ha krisemøte fredag. Der skal det blant annet diskuteres hvorvidt de skal flytte Champions League-finalen fra russiske St. Petersburg.

