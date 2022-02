Forsvarssjefen: – Putin har oppnådd det motsatte av hva han ønsker seg

Natt til torsdag rystet Vladimir Putin og Russland resten av Europa. I en tale uten rot i virkeligheten, anklaget den russiske presidenten Ukraina for å være ledet av nynazister, og krevde at landets ledelse måtte holdes ansvarlig. Samtidig kom de første meldingene om eksplosjoner i flere ukrainske byer, og Europa er nå i sin største krig på flere tiår. Nattens utvikling overrasket forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Russland var klare til å gjennomføre en stor invasjon, men jeg er overrasket over at det skjedde nå, og at de går så langt som de gjør ved å kanskje angripe Kyiv. Hva sluttilstanden kommer til å bli, det vet vi ikke enda, med det er opplagt en krig i Europa, sier Kristoffersen.

Et fly tilhørende det ukrainske luftforsvaret ble skutt nett uten Kyiv torsdag, ifølge myndighetene står russerne bak. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE via Reuters

Putins drøm går ikke i oppfyllelse

Selv om Putin innen få dager kan komme til å avsette den ukrainske regjeringen til fordel for et regime som er lojale mot Moskva, mener ikke Kristoffersen at den russiske presidenten har oppnådd det han ønsker seg – snarere tvert imot. Mens Russlands invasjon av Ukraina potensielt kunne ført til et mer splittet Europa, står vestlige land isteden sterkere samlet enn på lenge.

– Nato viser et sterkt samhold. På mange måter har Putin oppnådd det motsatte av det han ønsker seg, vi har nemlig fått et enda sterkere samhold innad i Nato, sier forsvarssjefen.

Han påpeker at Nato nå iverksetter planer og beredskapstiltak som gjør alliansen enda mer forberedt til å forsvare seg i en eventuell konflikt. At krigen i Ukraina skal utvikle seg til en krig på kontinentet, ser Kristoffersen derfor på som uhyre usannsynlig.

– Der tror jeg det er en veldig klar linje, som verken Nato eller Russland ønsker å krysse, nemlig at det skal komme til kamp mellom Russland og Nato-styrker, sier Kristoffersen.

Kristoffersen mener Putin fremstår som stormannsgal. Her holder presidenten et koronavennlig møte med sin franske motpart Emmanuel Macron tidligere i februar. Foto: PUTNIK / AFP

Tsar Vladimir

Kristoffersen mener Putins handlinger den siste tiden gir grunn til bekymring, og mener den russiske presidenten har en forvrengt oppfatning av både seg selv og verden.

– Putin er opplagt stormannsgal. Måten han behandler sine egne på, som da han satt sin egen etterretningssjef i dyp forlegenhet, måten han holder møter med disse enorme bordene som gir mer enn god nok korona-avstand mellom seg selv og de andre, og også måten han gjennomfører samtaler med sine egne på, det tyder på en person som ser på seg selv som en egenrådig tsar i Russland, påpeker forsvarssjefen.

Torsdag kveld fortsetter kampene å herje i Ukraina, og Russland tar stadig kontroll over nye regioner. Samtidig kommer det inn meldinger om at ukrainske styrker gir russerne hard motstand, og Kristoffersen mener utviklingen de neste dagene vil avhenge av særlig én ting.

– Det gjenstår å se hva som vil skje de neste dagene. Hvor langt vil Putin stå med det vi kan kalle en okkupasjonsstyrke? Det er opplagt at han vil være i området rundt Donbas øst i landet, men hvor langt vest vil han gå? Det har mye å si for motstandsbevegelsen vi kommer til å se fra ukrainske styrker, som vil være massiv, avslutter forsvarssjefen.