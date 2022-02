Forsker: Peker på to måter Russland kan ramme Norge

Forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI , Ståle Ulriksen, er opptatt av at Norge ikke må være naive i spørsmålet rundt hva Russland kan foreta seg i en konfliktsituasjon.

Ulriksen utelukker en russisk militær invasjon av norsk jord. Forsvarssjef Eirik Kristoffersens uttalelse om at trusselsituasjonen i Norge er uendret, er han derimot uenig i.

– Kanskje er ikke trusselsituasjonen endret fra i går til i dag, men jeg mener dette vil forandre verden. Dette er en begivenhet som sjelden inntreffer og får historien til å endre kurs. Slik som terrorangrepene i 2001, Sovjetunionens fall i 1990, dette er en liknende hendelse, mener Ulriksen.

Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, mener Russlands invasjon av Ukraina vil endre verden slik vi kjenner den. Foto: Daniel Leal/AFP

Han påpeker at samtidig som Putin er på krigsstien i Europa, er Norges viktigste allierte USA også dypt fokusert på situasjonen i Taiwan. Skulle det smelle i Asia og Øst-Europa samtidig, kan det bli problemet.

– Det amerikanske forsvaret er ikke hva det en gang var, samtidig som de er vår viktigste allierte. Om det smeller i Tawian, som det fort kan komme til å gjøre, begynner dette for alvor å gå utover situasjonen vår, slår Ulriksen fast.

Norske ressurser kan være mål

Forskeren peker på særlig to måter Russland kan ramme Norge. Den første retter seg mot sabotasje av norske ressurser. Norge er i tillegg til Russland en storleverandør av gass, og disse ressursene kan bli et viktig pressmiddel om russerne ønsker å slå tilbake mot europeiske sanksjoner.

– Gass er kanskje Russland sitt eneste våpen for å ramme EU og svare på sanksjonene. Hvis russerne velger å stenge gassen, da er det klart det er fristende for dem og også gå etter den norske gassen. Da vil Europa virkelig slite. Vi sitter på en verdi som egentlig ikke har noe med forholdet mellom oss og Russland å gjøre, men som kan ramme oss for å ramme Europa, forteller Ulriksen.

Norsk gassproduksjon kan gjøre oss til et mål for russerne, mener Ulriksen. Her fra Equinors anlegg på Kårstø. Foto: Alf Ove Hansen

Flere har spekulert i om Vladimir Putins avgjørelse om å angripe Ukraina akkurat nå har en sammenheng med de voldsomme strømprisene i Europa. Uten å ville delta i spekulasjonen, understreker Ulriksen at gassmangel vil ramme Europa virkelig hardt.

– Vi har allerede en energikrise med voldsomt høye strømpriser, og skulle gassen forsvinne vil det få store konsekvenser, sier forskeren.

Bør mobilisere

Han påpeker at russiske fartøy har kartlagt både norske oljeledninger og internettkabler, og at det i 2021 på uforklarlig vis forsvant to kabler fra norsk farvann.

– Hvis vi skal være litt føre var, ville jeg mobilisert litt her hjemme rundt disse tingene som vi vet vil være av strategisk betydning, og som vi vet vi har grunn til å være bekymret for, sier forskeren.

Heimevernet ble satt inn under pandemien. Forsker Ulriksen mener myndighetene bør mobilisere dem også nå. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Ulriksen mener norske myndigheter nå bør bygge opp sikkerheten rundt viktige ressurser, slik som gassinstallasjoner.

– Vi brukte for eksempel Heimevernet under pandemien, hvorfor kan vi ikke bruke Heimevernet her, spør han.

Han mener at det bør holdes vakt både over land og til havs, for å ha kontroll over viktige rørledninger.

– Så vil jeg kanskje utsette et par av planene i Forsvaret. Nå skal de fase ut F-16-fly, kanskje vi må beholde de litt lenger, bare for å sørge for at vi kan få opp beredskapen om det blir nødvendig, poengterer Ulriksen.

Frykter cyberangrep

Den andre måten russerne kan komme til å angripe Norge, går via såkalt hybrid krigføring. Det involverer ikke militære styrker, men ett eller flere målrettede angrep mot norsk infrastruktur.

– Hvis det blir en påvirkning fra Russland blir det med andre midler en konvensjonelle militære metoder. Hvis de vil presse oss må det bli med cyberangrep, en form for sabotasje. Det vi kaller for sammensatte trusler eller hybrid krigføring, mener Ulriksen.

Om et russisk cyberangrep skulle ramme Norge, er forskeren forberedt. Han påpeker at Heimevernet har en liste over ting alle bør ha i hus, og oppfordrer folk til å sette seg inn i denne.

– Om vi blir utsatt for store cyberangrep kan vi ikke vite om vannet stopper eller om strømmen går ut en stund, eller om nettet går ned. Selv har jeg vært på Biltema for en stund siden og kjøpt meg noen vannkanner og har et lager stående, i tillegg til hermetikk i kjelleren, forteller Ulriksen.

Han opplyser at det også kan være lurt å ha noen kontanter liggende.

– Bankvesenet kan få et sammenbrudd ved store cyberangrep, avslutter Ulriksen.