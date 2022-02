Demonstrasjoner ved den russiske ambassaden i Oslo: – Putin er helt gal

Rundt 500 mennesker har møtt opp ved den russiske ambassaden i Oslo for å vise sin avsky over Russlands invasjon av Ukraina. Over hele landet tar folk til gatene i sympati med det ukrainske folk.

Politiet har stengt store deler av Drammensveien fra Gabelsgate og opp mot Bygdøy Allé torsdag ettermiddag, som en følge av mulige demonstrasjoner rettet mot den russiske ambassaden.

Rundt 500 mennesker har møtt opp for å vise sin motstand mot Russlands invasjon av Ukraina, og sin solidaritet med det ukrainske folk. Det inkluderer både politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Blant de fremmøtte er Erling Borgen, som ønsker å vise at alle i Norge står sammen mot den russiske invasjonen av Ukraina.

– Det er et samlet politisk Norge som deltar, jeg synes det er imponerende at så mange har kommet hit, siden initiativet ble tatt i 13-tiden i ettermiddag. Europa står i en skjebnesituasjon, en dramatisk situasjon, det er viktig å si ifra at dette tolererer vi ikke, sier Borgen til TV 2.

– Det russiske folk ønsker ikke krig

Også i Bergen hadde flere mennesker samlet seg for å vise sin støtte til det ukrainske folk torsdag. Blant dem var Liubomira Romanova fra Sibir.

– Vi har startet en krig og jeg føler skam overfor menneskene i Ukraina. Putin er helt gal. Han er helt gal, og vi må stoppe ham, sier Romanova med tårer i øynene.

Etter nattens dramatiske utvikling, følte hun seg forpliktet til å delta i demonstrasjonen torsdag ettermiddag.

– Det betyr mye for meg å være her. Jeg tenker på hva jeg skal si til barna mine i fremtiden. Hva gjorde jeg da det skjedde? Det er ikke mye jeg kan gjøre, men jeg ønsker å bli hørt. Jeg vil ikke ha krig, og det russiske folk vil ikke ha krig, sier en tydelig preget Romanova til TV 2.

Venter flere demonstrasjoner

Torsdagens demonstrasjoner er den første i en lang rekke av planlagte markeringer mot Russland. I Oslo håper Erling Borgen at Norge vil stå samlet i spørsmålet også i tiden fremover.

– Jeg er overbevist om at et samlet Norge vil delta i kampen for Ukrainas demokrati og frihet. Jeg har vært gammel korrespondent og vært mange steder, og det er dramatisk å se hvordan et land som Russland overfaller Ukraina med de lidelsene det medfører. Det er dessverre ikke overraskende, men det er dypt dramatisk, avslutter Borgen.