Kjøretøyene vekker oppsikt: – Hadde jeg vært russisk soldat, ville jeg blitt veldig urolig

Bildene er et bevis på at Vladimir Putin har blitt «klin hakke gal», sier Storbritannias forsvarsministers Ben Wallace.

De siste dagene har oppsiktsvekkende bilder av russiske militærkjøretøy lekket på nettet. I tillegg til stridsvogner, militærhelikoptre og tungtransport, har russerne nemlig med seg massive krematorium på hjul, som fotfølger de russiske styrkene ut i felten.

Å kjøre rundt med det som i praksis er massive begravelsesbiler kan virke som en merkelig prioritering midt under en invasjon, men ifølge eksperter har krematoriene et strategisk formål.

– Russerne forsøker å skjule tapene sine ved å ta med seg disse mobile krematoriene, sier Mac Thornberry, leder for Kongressens forsvarskomite, til Bloomberg.

– De prøver ikke bare å skjule sin involvering overfor verden, men også for den russiske sivilbefolkningen, forteller han.

MOBILT: Disse mobile krematoriene kan bli russiske soldaters siste hvillested. Foto: by24.org

Illevarslende

Storbritannias forsvarsmininster, Ben Wallace, reagerer kraftig på bildene av krematoriene. Han mener bilene sender et illevarslende signal til de russiske soldatene ved frontlinjen.

– Hvis jeg var en soldat og visste at generalene mine hadde så liten tro på meg at de fulgte etter meg med en mobilt krematorium, eller hvis jeg var moren eller faren til en sønn ute i fronten, og myndighetene ville skjule tap av liv ved hjelp av et mobilt krematorium, ville jeg blitt veldig urolig, sier Wallace til The Telegraph.

– Det samme gjelder hvis jeg var mor eller far til en sønn som potensielt kan bli sendt i kamp, og myndighetene mener den beste metoden å skjule tap er et mobilt krematorium, legger forsvarsministeren til.

Avisa har fått tilgang til en video fra det britiske forsvarsdepartementet, som skal tilhøre selskapet Tourmaline. Videoen inneholder også informasjon på russisk, hvor det blant annet fremgår at kjøretøyene er bygget spesifikt for å kvitte seg med biologisk avfall. Det har ikke lyktes Telegraph å komme i kontakt med Tourmaline, som holder til i St. Petersburg.

– Vi har banket russerne før, og vi kan gjøre det igjen, sier den frittalende forsvarsministeren Ben Wallace. Foto: Alberto Pezzali/AP Photo

Klin hakke gal

Forsvarsministeren sier invasjonen av Ukraina beviser at Putin har blitt «klin hakke gal», og mener russernes holdning til falne soldater er under enhver kritikk.

– Det er en veldig urovekkende bivirkning av hvordan russerne ser på styrkene sine, og soldatene vet at de blir forfulgt av en doning som er klar til å fordampe deg om du blir drept i kamp, sier Wallace.

– Det sier egentlig alt du trenger å vite om det russiske regimet, legger forsvarsministeren til.

– Soldater som faller i krig, blir sett på som helter

Hans Petter Midttun er tidligere norsk forsvarsattache i Ukraina. Nå er han uavhengig analytiker og Nonresident Fellow ved Center for Defence Strategies.

Han mener de mobile krematoriene er til for å skjule at Russland har falne soldater i den pågående krigen.

– I de fleste andre sammenhenger blir soldater som faller i kamp, sett på som helter, sier Midttun.

Han forteller at under annekteringen av Krimhalvøya i 2014, hadde Russland et problem med at russiske soldater kom hjem i kister. Cargo 200 ble benyttet.

Ifølge Sky News er Cargo 200 den militære transporten av døde soldater fra slagmarken.

UKRAINA: Midttun mener det er vanskelig å tro at noen NATO land ville kjørt rundt med mobile krematorier. Foto: Privat

– At soldater kommer hjem i kister, ødelegger bildet Putin ønsker å lage om at de ikke har noen falne soldater i Ukraina.

– Russland hadde omfattende tap inne i Donbas gjennom åtte år med krigføring. Frakten av døde over grensen til Russland ødela desinformasjonen om at Russland var involvert. Foreldrene til de falne soldatene fikk aldri vite hvordan sønnene deres døde.

Midttun forteller at vestlige medier som oppsøkte dem i den første tiden fikk høre etterlatte sine historier. Men etter hvert ble foreldrene truet til taushet av staten fordi Russland ville skjule at noen døde i Donbas.

Han forteller videre at de mobile krematoriene kan være en løsning på Putins problem med et misfornøyd russisk folk.

– Den nye krigen er ikke populær blant de alle i Russland, og da er det viktig for Putin å skjule det faktiske tapstallet, forklarer Midttun.

– Sender du ut soldater til forsvaret, for så å få de hjem i kister, vil det skape reaksjoner også i Russland.

Hemmelige begravelser

Det er foreløpig ukjent hvor mange soldater det er som har mistet livet på både russisk og ukrainsk side, men tirsdag hevder Ukraina at de har tatt livet av minst 5710 russiske soldater. Det kommer frem i en tweet, som er utsendt av Ukrainas forsvarsminister.

Meldingen er ikke bekreftet fra andre og Russland har foreløpig ikke kommet med noe anslag. Hvert av de mobile krematoriene brenner mellom åtte til ti døde russere per dag, og er ifølge Ukrainas etterretningssjef Valentyn Nalyvaichenko et tegn på hvor langt Russland er villige til å gå for å skjule sin innblanding i krigen.

– Hver dag registrerer Ukrainsk etterretning et stort antall russiske sivile som leter etter slektningene sine. Disse har blitt sendt inn i krigen i Ukraina, hevder Nalyvaichenko.

Selv om Russlands invasjon av Ukraina startet natt til torsdag, har landet vært i krig med Ukraina siden 2014. Stadig flere russere har sett seg lei på krigen, og Newsweek kunne i september melde at det russiske forsvaret arrangerte hemmelige begravelser for soldater som ble drept i Øst-Ukraina.

Sivile russeres frustrasjon er deler av årsaken til at forsvaret nå kjører rundt med krematorium på slep. Ved å kremere falne soldater på stedet, slipper man kritiske spørsmål fra krigstrøtte russere i hjemlandet.