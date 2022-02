– Hvor kan vi dra? Hvor skal vi gjemme oss? Kan du gi oss svar?

KHARKIV, UKRAINA (TV 2): En familie med to barn på tolv og fire år tør ikke forlate skjulestedet på T-banestasjonen. Rådville forsøker de å finne ut hvor de kan dra for å føle seg trygge.

Tolv år gamle Dima og fire år gamle Sasha er fortsatt skrekkslagne etter at de brått ble vekket av raketter, granater og bomber natt til torsdag.

Livredde barn

– Vi var hjemme og så trefninger fra vinduet. Jeg tok tak i barna og gikk ned. Naboene våre som var på vei ut av byen slapp oss av her ved T-banen, sier barnas mor, Olga til TV 2.

TV 2 møter dem på en T-banestasjon i Kharkiv. Her søker de tilflukt sammen med mange andre ukrainere.

– Vi blir her. Vi har ikke noe sted å dra, sier moren.

VENTER: Den lille familien vet ikke hvor lenge de må oppholde seg her. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Angrepet mot Ukraina ble kunngjort av Russlands president Vladimir Putin natt til torsdag. Kort tid etter kom meldinger om eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv og andre ukrainske byer.

Kharkiv er landets nest største by. Her gikk ingen alarmer, og folk fikk ingen informasjon om at de måtte søke tilflukt. Da eksplosjonene startet klokken fire natt strømmet panikkslagne mennesker ut i gatene.

Har ikke noe sted å dra

De planlegger å bli på T-banestasjonen til kvelden, men er i tvil om de finner et bedre sted å oppholde seg.

– Hvor kan vi dra? Hvor kan vi gjemme oss? Kan du gi oss svar? Det finnes ikke noe sted å gjemme seg, forstår du?, sier bestemoren fortvilt.

Da bomber, granater og raketter traff mål i byen forandret alt seg. Vann, mat, bensin og kontanter er vanskelig å få tak i. Mennesker frykter at russiske soldater inntar byen når som helst.

Iryna jobber vanligvis på sykehuset. TV 2 møtte henne utenfor en bank torsdag formiddag. Hun er rystet etter angrepet.

FRYKTER FOR SIVILE: Iryna forteller at huset ristet under angrepene natt til torsdag. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det var grusomt. Hele huset ristet. Barna mine gråt, sier hun til TV 2.

– Hva tror du kan skje nå?

– Jeg klarer ikke forestille meg det. Jeg håper alt går bra, sier hun. Og legger til:

– Jeg er redd for at de skal begynne å skyte oss fredelige folk. Jeg er bekymret for ungene mine, sier hun.

Fullskala krig

TV 2s team i Kharkiv, Ukraina: Bent Skjærstad (t.h.) og Pål Schaathun. Foto: Pål S. Schaathun

Den ukrainske regjeringen sier det er snakk om «krig i full skala» og norske militære eksperter mener det ukrainske forsvaret allerede har kollapset.

Ukrainske styrker har meldt om at stridsvogner har tatt seg over grensen, og at en militær flybase like utenfor Kyiv er under russisk kontroll.

Journalister i landet melder om nedslag og eksplosjoner flere steder, og det er lange bilkøer med mennesker som forsøkte å komme seg ut av byene, eller ut av landet.

Ukrainas naboland frykter en stor flyktningstrøm og gjør seg klar til å ta imot ukrainere som blir fordrevet fra hjemlandet.