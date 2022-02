Idretten må si nei til Putin

Putin har lenge brukt idrett kynisk i sin propaganda. Både OL i Sotsji og fotball-VM 2018 ble brukt aktivt for å styrke Putins posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Altfor lenge har mange av idrettens ledere danset etter Putins pipe. Derfor er det godt å se at flere utøvere og idrettsledere nå setter ned foten. Det skulle egentlig bare mangle.

Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Erik Edland / TV 2

Etter planen skal Russland være vertskap for blant annet avslutningen i verdenscupen i langrenn i mars og Champions League-finalen i mai. UEFA har annonsert at de skal ha et krisemøte fredag.

Det er klare forventninger om at konklusjonen blir at finalen må flyttes.

Hva som skjer med det tette samarbeidet med Gazprom gjenstår å se. Det samme gjelder hvordan krigshandlingene i Ukraina vil påvirke russiske lags deltakelse i UEFAs klubb- og landslagsturneringer. Fotballens vilje til å samarbeide med Putin og hans støttespillere gjør situasjonen svært krevende for fotballtoppene. Den tidligere naiviteten i møte med Putins Russland kan nå bli kostbar.

Her hjemme i Norge har idrettens ledere heldigvis tatt et klart standpunkt.

Norges Idrettsforbund føyer seg i dag inn i rekken av stemmer som krever at internasjonale idrettsarrangement flyttes fra Russland. Det er bra at Berit Kjøll er så tydelig og at skipresident Erik Røste var tidlig ute med å ta initiativ til å få FIS til å flytte de kommende verdenscupkonkurransene vekk fra Russland.

Røste sier at idretten ikke kan være nøytral i den situasjonen som nå har oppstått. Det har han helt rett i. Når en statsleder som Putin så tydelig har utnyttet idretten for å fremme sine interesser, kan ikke idretten være nøytral. Idretten har for lengst blitt en del av det geopolitiske spillet. Å ikke ta stilling nå, er ikke å være nøytral. Det er tvert i mot en stilltiende aksept for Putins regime.

Reaksjonene som nå kommer fra ulike deler av idretten er et lite lyspunkt på en ellers bekmørk dag.

Det at flere utøvere, lag og idrettsorganisasjoner nå tar så tydelig standpunkt er et skritt i riktig retning. Man kan ikke pålegge idrettsutøvere å konkurrere i et land som er i krig. Fotballspillere bør også slippe å løpe rundt som reklameplakater for Gazprom samtidig som russisk militær ruller inn i Kyiv. Schalke 04 har vært sponset av Gazproms tyske datterselskap i et drøyt tiår, men annonserte i dag at de fjerner Gazprom-logoen fra drakta. Det er et sterkt signal.

Russlands alvorlige brudd på folkeretten bør fordømmes på det sterkeste fra alle hold. Å arrangere internasjonale idrettsarrangement i et land som akkurat har invadert et naboland bør være uaktuelt.



Altfor lenge har Russland fått lov til å ture frem akkurat som de vil i idrettens verden, men et sted må det gå en grense. Og den grensen bør egentlig gå lenge før krigshandlinger som bryter folkeretten.