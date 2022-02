– Det ukrainske forsvaret har allerede kollapset

Militærrådgiver i NUPI, Per Erik Solli, er overrasket over hvor uforberedt de ukrainske styrkene virker å være på den russiske invasjonen.

– Jeg er overrasket over hvor fort det ukrainske forsvaret har kollapset, sier Per Erik Solli, militærrådgiver i Norsk Utenrikspolitiske Institutt (NUPI) til TV 2.

Han sikter til at Russiske styrker allerede er i utkanten av Kyiv, hvor det nå pågår kamper for å overta flyplassen.

– Dette er ikke et overraskelsesangrep, men noe som har vært varslet i lang tid, sier Solli.

Mener Putin har ett mål

At russiske styrker nå beveger seg godt vest inn i landet med retning den ukrainske hovedstaden, i det som ikke kan omtales som noe annet enn en fullskala invasjon. Det får militærrådgiveren til å tenke at Putin har satt seg ut et bestemt mål:

– Det virker som det er regimeskifte de er ute etter, fordi de hadde aldri gjennomført et så stort angrep som det vi ser nå hvis de hadde en annen målsetning, sier militærrådgiveren.

Soldater brenner materiale utenfor Ukrainas forsvarsdepartement. Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Mener diplomati aldri var aktuelt

USA har lenge advart mot angrepet, og onsdag kom flere etterretningsrapporter som advarte om at en invasjon kun var timer unna. Natt til torsdag gikk russerne til angrep, og amerikanerne fikk rett i spådommen.

– USA er blitt beskylt for å være krigshissere lenge og nå fikk de rett. De diplomatiske samtalene mellom vesten og Putin har bare vært en distraksjon fra Putin sin side, sier Solli.

– Tror du denne krigen blir langvarig?

– Jeg vet ikke. Det har skjedd så mye på så kort tid at både russerne og ukrainerne har problemer med å holde seg oppdatert, avslutter Solli.