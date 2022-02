Vogntog involvert i trafikkuhell

En lastebil og et vogntog har kjørt av veien på E39 i Sunnfjord.

Det skriver Vest politidistrikt på sin Twitterkonto. De opplyser om dårlig vær med mye snøfokk i området.

– En lastebil og et vogntog har kjørt av veien på E39 i Våtedal. Mulig blåst av veien på grunn av vind, skriver politiet.

Det er ikke meldt om personskade, men veien er stengt mellom Egge og Klakkegg.

Det jobbes nå med å tømme Våtedalen for biler, melder politiet klokka 15.37.



– Det har skjedd to uhell på staden, en tankbil som har hamna utfor vegen og to personbiler som har hatt et samanstøt.