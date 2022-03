Vennene trodde at han levde drømmelivet i utlandet

Han har knapt gått inn døra på kafeen før en mann henvender seg og vil ha en prat med den norske stjernespilleren.

Nordmannen er blant de viktigste spillerne for byens stolthet, som kan gå hele veien til topps denne sesongen.

Endelig er han der han drømte om i så mange år.

På veien hit har han vært gjennom mye. Han har kjent på ensomhet, møtt på mye motgang og vurdert å gi opp proffdrømmen. Lesund ga seg selv en tidsfrist.

– Veldig tøft

Han var tidlig god. Den storvokste Oslo-gutten var kun 16 år da han fikk sin debut på toppnivå i Norge for moderklubben Manglerud Star.

Senere samme sesong dro han. Lesund flyttet hjemmefra for å nå lengst mulig med idretten.

TØFT MØTE: Erlend Lesund møtte TV 2 til et lengre intervju sør i Sverige. Her åpnet han opp om profflivets tøffe sider. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Ferden gikk til Timrå. En svensk by, øst i landet, med rundt 10.000 innbyggere. Plutselig satt han der alene i sin egen leilighet.

Hjemme i Oslo hadde kameratene uttrykt begeistring for hva han fikk til. Hvem ville vel ikke til hockey-storebror for å kunne satse alt for å nå drømmen om en proffkarriere?

Det har gått over ti år siden han som ung og håpefull inntok nabolandet, men fikk et brutalt møte med utenlandstilværelsens realiteter.

– Det første halvåret var veldig tøft. Jeg var nok ikke helt klar for det å bo alene, erkjenner han.

Kjente ingen

– Jeg husker spesielt noen ganger da mamma og pappa dro. Det var tøft å sitte der alene i leiligheten åtte timer hjemmefra. Jeg kjente ingen, sier Lesund.

Hjemme i Oslo tror han at kameratene så han på en annen måte.

– De gangene jeg kom hjem, husker jeg at venner uttrykte at de syntes det var kult at jeg spilte i Sverige. Det var nok vanskelig for dem å sette seg inn i det å bo langt hjemmefra, snakke svensk og alt det der, sier han.

– Hvordan løste du det?

– Jeg løste det vel med å trene. I Timrå hadde vi mye skole. Det var trening før skolen, lange skoledager og ny trening etter skolen. Da jeg kom hjem var jeg ofte så sliten at det bare var å lage mat og legge seg. Etter hvert ble det mye mer sosialt, svarer nordmannen.

Heller ikke på isen fikk han umiddelbar suksess. Lesund gikk fra best til middels.

– Du blir tatt litt på senga når du kommer fra Norge og tror du er veldig god. I Sverige ble jeg en i mengden. Det var tøft for meg og en omstilling. I Sverige er jo hockey stort. I Norge er det en helt annen idrett, sier han.

FLYTTET NED: Erlend Lesund sitt møte med svensk hockey var tøft. Han fikk ikke spille med det laget han skulle. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Ble flyttet ned

Nordmannen skulle spille med U20-laget til klubben. Det fikk han ikke gjøre lenge.

Lesund ble flyttet ned på U18-laget.

– Begynte du å tvile på egne evner?

– Ja, det gjør man hele tiden når det går litt tyngre. Det har skjedd flere ganger i karrieren. Jeg husker det var en periode at jeg tenkte at jeg bare fikk dra hjem til Manglerud og spille der, men det var noen som sa til meg: "Du må komme over kneika, så blir det bedre til slutt." Det gjelder å ha tålmodighet, svarer han.

På U18-laget gjorde han det bra, og uker senere fikk han en stor rolle i U20-laget.

I slutten av juniorkarrieren følte han seg klar for seniorhockey. Han var helt i skorpen til å hentes opp på seniorlaget, men da sjansen ikke kom, valgte han å dra hjem til Norge.

Han hadde to gode sesonger i Sarpsborg, for Sparta. Så ble han kontaktet av Mora, som spilte på nest høyeste nivå i Sverige.

Vurderte å gi opp

– Det er et steg opp fra norsk liga. For meg var det veldig tøft. Jeg var nære å kaste inn håndkleet. Det var en periode jeg tenkte at jeg kanskje måtte dra hjem, men igjen handlet det om å komme over kneika, sier han.

Lesund ga seg selv en tidsfrist.

– Da jeg flyttet dit ga jeg meg selv to-tre år for å slå gjennom, hvis ikke skulle jeg flytte hjem til Norge og ta utdannelse ved siden av hockeyen, sier Lesund.

– Du har hatt noen tøffe perioder. Har du i disse periodene vært redd for å skuffe folk rundt deg?

– Nei, jeg har vært mer redd for å skuffe meg selv. Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre synes. Går det galt så får jeg bare dra hjem til Norge. Jeg har alltid tenkt at den muligheten er der, svarer den rutinerte landslagsspilleren.

Så kom det en skade på en back. Lesund fikk sjansen. Han grep muligheten, og plutselig var Sverige-eventyret i gang.

I fire år spilte han for laget. Han var med å rykke opp og fikk to sesonger i SHL. Så rykket de ned. Han ville flytte på seg.

På skinner

Han hadde hatt kontakt med Rögle en god stund før nedrykket var et faktum, og nordmannen ønsket seg til klubben for å ta det neste steget i sin karriere, etter en god sesong for et bunnlag i SHL.

Lesund trodde han skrev under for lag som kom til å kjempe midt på tabellen i SHL. Der tok han feil.

– Vi ble et topplag. Det har vært veldig morsomt, sier han.

Lesund har blitt en leder i laget som nylig vant Champions Hockey League og er blant favorittene til å vinne hjemme i Sverige.

– Jeg har ikke hatt noen tunge perioder her. Det har gått på skinner, sier Lesund.

HEDRET: Erlend Lesund fikk i 2021 Gullpucken som årets norske spiller. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Frem til nå. Lesund er skadet og vil ikke være å se på isen før neste sesong. Han har blitt operert etter å ha ødelagt en del av skulderen.

– Det første tiden var tøff. Jeg sov dårlig og hadde mye vondt, men jeg kan ikke grave meg ned. Hadde jeg hatt tre sånne skader før, ville det vært annerledes, men dette er min første. Jeg får heller se positivt på det, sier han.

Selv om han ikke kan spille kamper og bidra på isen, har han fortsatt mye å bidra med.

Lesund har en ledende rolle i laget, hvor han får bruk for den erfaringen han har. Den erfaringen kan unge spillere i laget, som norske Philip Granath, nyte godt av.

– Det handler blant annet om å vise de yngre hvordan man kommer seg gjennom tøffe perioder, sier den ferske CHL-mesteren.