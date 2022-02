Sagosen: – Håper virkelig alt går i orden med han og Kolstad

Christian Berge gir seg som landslagssjef og skal lede de norske Håndballgutta for siste gang i Golden League i mars.

Berge har lenge vært koblet til Trondheims-klubben Kolstads storsatsning. Både Berge og Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen, bekrefter til TV 2 at de ønsker et samarbeid, men at ingenting er signert ennå og at det gjenstår noen detaljer.

– Kan vi gratulere deg med ny jobb i Kolstad?

– Alt er ikke klart ennå, men vi er i dialog, sier Christian Berge til TV 2.

– Dette har vært en dårlig skjult hemmelighet. Det er den veien det går?

– Ja, det er vel det. Men det er noen detaljer som gjenstår.

Kolstad har signert med landslagsspillerne Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Gøran Johannessen, samt den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson. Målet er å en dag ta med seg Champions League-trofeet hjem til Trondheim.

Sander Sagosen, som returnerer hjem til Trondheim sommeren 2023, mister dermed Berge som landslagssjef, men kan bli gjenforent i klubb.

– Det er synd at Christian må gi seg på landslaget. Vi har hatt åtte fantastiske år sammen, og som gruppe og team har vi fått til ting. Det er også synd at vi ikke oppnådde drømmen om å stå på toppen, men det kan skje på andre arenaer, sier Sagosen til TV 2.

– Alt tyder på at Berge blir Kolstad-trener og du skal etter hvert hjem dit, så da kan det bli nytt samarbeid der?

– Jeg håper virkelig at alt går i orden med han og Kolstad. Da får vi et drømmeteam på trenersiden i klubben, og det er noe jeg ser fram til. Christian og jeg har et nært forhold. Vi prater mye sammen og fungerer godt sammen. Hvis vi kan jobbe sammen i det daglige vil det være helt topp.

Magnus Abelvik Rød, som slutter seg til Kolstad samtidig som Sagosen, er også glad for tiden han har hatt sammen med Berge på landslaget.

– Jeg er veldig fan av Christan, det er det ingen tvil om. Det at man potensielt kan få Christian som klubbtrener og få jobbe med han på daglig basis, er noe jeg hadde satt veldig pris på, forteller Abelvik Rød til TV 2.