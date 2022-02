Skuffet over sin egen innsats: – Vi fungerer ikke sammen!

Norges mest kjente tvillingpar, Vita og Wanda Mashadi, er ute på nye eventyr – denne gangen med det nye konseptet «71 grader nord - team» på Discovery. I de første episodene møter søstrene mye motgang, noe som resulterer i til tider heftig krangling.

De forteller at de likevel har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra publikum i etterkant. Også produksjonen tok lett på kranglingen.

– Vi slipper litt unna med at dette, også overfor publikum, fordi de er vant til at dette er vår dynamikk. Det er ingen som er den slemme eller snille, fordi folk vet at det er sånn vi snakker til hverandre, sier Wanda og fortsetter:

– Folk ler av det og vi ler av det nå, men der og da var det blodig alvor for oss og det var seriøst. Men jeg er glad for at folk vet at det er dynamikken vår, for det kommer ingen negative tilbakemeldinger på hvordan vi er.

Dette krangler de om

Også i hverdagen kan det gå en kule varmt. De innrømmer at de krangler om alt og ingenting, som for eksempel hvis den ene ikke reagerer på sekundet når den andre gjør husarbeid i deres felles leilighet.

– Vi kan krangle om ting som ikke er noe å krangle om, men det er ofte de kranglene som blir de verste, for vi skjønner ikke hva vi krangler om, sier Vita.

PÅ TUR SAMMEN: Denne våren legger Vita og Wanda Mashadi ut på et nytt eventyr sammen i det nye konseptet «71 grader nord - team». Foto: God morgen Norge

– Det er bare tull! Men det er fordi vi er så sta, så poenget er at vi skal ha det siste ordet og da blir det en evig runddans, utdyper Wanda.

Det til tross for at de går i parterapi én gang i måneden.

– Det er kommunikasjonen som ofte er et problem. Det fungerer veldig bra to til tre dager etter terapi, også faller vi tilbake igjen, så vi burde egentlig gå i terapi hver uke, sier Vita.

– Vi har lært noe, men vi trenger flere verktøy å jobbe med, fortsetter Wanda.

Skuffet over egen innsats

I ettertid av 71 grader nord-deltakelsen har Vita og Wanda på Instagram vært åpne om at de aldri har vært så skuffet overfor seg selv, som det de var i løpet av de første ukene i konkurransen. De slet med å samarbeide og de hadde vanskeligheter med å navigere seg fram til målet med kart og kompass.

Søstrene har tidligere deltatt i program som Kompani Lauritsen, Robinson og Med Monsen på villspor. I 2018 var Vita også å se i 71 grader nord - Norges tøffeste kjendis. Med dette som utgangspunkt hadde tvillingene høye forventinger til seg selv.

– Jeg følte veldig på det presset etter at vi var på tur med Lars Monsen, hvor det virkelig gikk veldig bra. Vi fikk veldig mange tilbakemeldinger på at vi gjorde en god jobb, så selvtilliten var jo der, så når vi da kommer på 71 og roter det veldig til i starten, så slet vi veldig med å nullstille oss og huske på at vi egentlig kunne det, så det ble bare rot, forteller Vita.

I starten tenkte Vita at de kunne utfylle hverandre og at de hadde ulike styrker. Så fant de fort ut at de var like dårlige, og like flinke, på de samme tingene.

– Vi fungerer ikke sammen! Jeg har skjønt det nå. Hvis jeg kunne ha byttet hun ut, hadde jeg gjort det tvert, bryter Wanda ut.

– Hadde du? Hvem hadde det vært med, da?, spør Vita.

– Jon Almaas eller Thomas Alsgaard – eller egentlig alle. Men det er fordi at jeg har prøvd det med Vita. Man blir litt ferdig, sånn som at en eks er en eks for en grunn, og man vil videre.

Trosset frykten

Under intervjuet med God morgen Norge blir de utfordret på å snakke hverandre opp. Wanda tar utfordringen på strak arm, og forteller at søsteren er svært dedikert i alt hun gjør, morsom og omsorgsfull.

Etter litt betenkningstid kontrer Vita med at Wanda er veldig modig – som for eksempel da hun hoppet i strikk, selv om det var noe hun i forkant var fast bestemt på at hun ikke kom til å gjøre.

– Du gjorde mye som du ikke hadde tenkt til å gjøre før du dro, og det ble jeg imponert over. Sånn som strikkhopp for eksempel. Jeg begynner aldri å gråte på grunn av Wanda, men det gjorde jeg og det var genuine følelser. Det var første gang, så det var veldig rørende.

Mens Vita ikke har noe problem med høyder, har Wanda noe hun kaller for «høydeskrekk med respekt».

– Det var ikke noe problem å hoppe i fallskjerm, men det å hoppe strikk sa jeg at jeg aldri skulle gjøre. Men så kommer du dit, det er konkurranse og da svartner alt. Da tenkte jeg: «Ja, da må jeg bare gjøre det», selv om det var helt meningsløst. Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen, for det var ikke noe gøy – det var helt grusomt.

Likevel forteller 29-åringene at de var glade for alle opplevelsene de fikk på turen, og turskoene på ingen måter er lagt på hylla.