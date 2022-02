Ukrainsk TV ber om at Russland fjernes fra Eurovision Song Contest – dette sier NRK

Avsenderen av det Russland-fiendtlige brevet er TV-kanalen UA:PBC, altså kanalen som sender sangkonkurransen i Ukraina.

Avsenderdatoen er 24.02.2022 – samme dag som krigen brøt løs mellom Russland og Ukraina.

Ber EBU tenke seg om

Den europeiske kringkastingsunion, bedre kjent som EBU, har mottatt et brev med en svært streng ordlyd. I brevet står det at Russland har vist grove brudd på internasjonalt lovverk, og at de dermed ikke burde få delta.

– (...) Vi vil understreke at Eurovision Song Contest ble opprettet etter andre verdenskrig for å forene Europa. Russlands deltakelse undergraver dette, siden de har vært aggressive og brutt internasjonale lover. sier Mykola Chernotytsky, styreleder i UA:PBC, på deres nettsider.

Chernotytsky skriver at selve tanken bak Eurovision Song Contest (ESC) er å forene land på en fredfull måte.

– Russlands utestengelse fra denne storstilte sangbegivenheten vil være et kraftig signal fra det internasjonale fellesskapet av offentlige kringkastere på de uakseptable, aggressive og ulovlige handlingene til den russiske føderasjonen.

ANNERLEDES: I fjor var både Russland og Ukraina med i sangkonkurransen. Ukraina håper dette blir annerledes i år. Dette bildet er fra området hvor artistene satt. Ukraina satt nærme Norge. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

– Følger med

EBU har tatt bladet fra munnen, og sier følgende til God kveld Norge:

– Eurovision Song Contest er en ikke-politisk kulturell begivenhet. EBU er imidlertid bekymret for aktuelle hendelser i Ukraina og vil fortsette å følge situasjonen nøye.

Den ukraninske TV-kanalen ber også om støtte fra andre kringkastere som sender ESC.

– De felles verdiene og prinsippene til allmennkringkastere til EBU-medlemmer er ikke bare slagord, så vi forventer enstemmighet og støtte fra alle andre kringkastere i denne saken.

Programredaktør i underholdningsavdelingen til NRK, Charlo Halvorsen, sier følgende til God kveld Norge:

– Det er naturligvis helt forferdelig det som nå utspiller seg i Ukraina. Og det vil være en helt ny situasjon i ESC om to av deltagerlandene er i regelrett krig. Vi har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om hvordan vi skal forholde oss til dette. Men vil naturligvis holde tett kontakt med EBU og eventuelt komme med våre innspill når vi har fått diskutert dette internt.

Dro til Krim-halvøya – måtte trekke seg

Dette er ikke den første skandalen rundt Ukraina og ESC i år.

Artist Alina Pash trakk seg fra konkurransen etter det ble kjent at hun hadde forfalskede reisedokumenter da hun besøkte Krim-halvøya i 2015, ifølge blant annet BBC.

For å kunne representere Ukraina i ESC, er at artisten ikke kan ha reist til Krim-halvøya fra russisk side siden annekteringen i 2014. Den nevnte kringkasteren, UA:PBC, gikk hardt ut og sa at dersom Alina Pash ikke kunne bevise at reisedokumentene var ekte, mistet hun muligheten til å representere landet i konkurransen.

Noen dager senere ble det kjent at noen i hennes team hadde forfalsket reisedokumentene, slik at det skulle se ut som at hun hadde reist til Krim-halvøya på lovlig vis.

Pash trakk seg, og det ble kjent at bandet som kom på andreplass, Kalush Orchestra, skulle ta hennes plass.