Av og til sitter man i sofaen og tenker at «dette laget kunne selv jeg ha ledet til suksess». Når lag består av spillere i verdensklasse er det lett å se for seg at trenerens jobb egentlig bare består i å si “gå ut og spill fotball”.

Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Andre ganger er det åpenbart selv for den mest selvsikre sofaekspert at treneren løfter både laget og spillerne til et helt nytt nivå. Kjetil Knutsen er en slik trener. Bodø/Glimts triumfmarsj gjennom Europa handler om langt mer enn enkeltspillernes egenskaper og ferdigheter. Kjetil Knutsen har klart å skape et mesterlag mot alle odds, et system der det er lett å være god fordi Glimt vet akkurat hvilke spillertyper de trenger.

I kveld hadde Bodø/Glimt storfint besøk på Aspmyra. Glasgow har mer enn ti ganger så mange innbyggere som Bodø. Celtic har vunnet 51 seriegull i Skottland og de har solid erfaring fra europeiske turneringer. De deltok i Champions League senest høsten 2017. Da var Bodø/Glimt opptatt med å sikre opprykk til Eliteserien. Det sier alt om det historiske styrkeforholdet mellom de to klubbene.

Likevel var skottene sjanseløse i møte med Kjetil Knutsens gutter. 5-1 sammenlagt er ekstremt sterkt, men mindre overraskende enn det egentlig burde være for alle som husker hvordan Mourinhos Roma ble rundspilt på Aspmyra. Og det sier alt om den jobben Kjetil Knutsen og co har gjort.

Det mest imponerende er imidlertid ikke enkeltbragder mot storheter som Roma og Celtic. Det mest imponerende er at Knutsen har klart å bygge et lag som presterer over tid med et system som er så lite avhengig av enkeltspillere. Vi har mange eksempler på at lag kan levere enkeltsesonger langt over det man forventet. Den virkelig store kunsten er å klare å gjenskape suksessen flere sesonger på rad. Når det skjer, er det neppe tilfeldigheter eller flaks som er grunnen. Da handler det om systematisk og grundig arbeid over tid, i alle ledd.

Nøkkelen til Glimts suksess ligger i hvordan de hele tiden har jobbet med å erstatte nøkkelspillerne som forsvinner. Hver gang viktige spillere har forsvunnet til større eller rikere klubber, har Knutsen og co hatt erstatterne klare. Det mest ekstreme eksemplet er at de klarte å forsvare seriegullet etter å ha mistet en angrepstrio som til sammen scoret 60 mål i 2020-sesongen.

Her ligger mye av Knutsens magi. Det kollektivet han har skapt er ikke avhengig av enkelte stjerner. Han har klart å bygge et lag det er lett å være god i, og Bodø/Glimt har vist en utrolig evne til å finne erstattere enten i egne rekker eller på overgangsmarkedet. Erik Botheim var avskrevet i Rosenborg og mislyktes i Stabæk, men under Knutsens vinger blomstret han. Nå er fjorårets toppscorer også borte, uten at det ser ut til å svekke Glimt nevneverdig. Kjetil Knutsen mente allerede for flere år siden at Runar Espejord ville passe som hånd og hanske i hans system. Og borte mot Celtic var det nettopp Espejord som startet målfesten for Glimt. Sju minutter inn i debuten kom den første scoringen i Glimt-drakta.

I vinter har også Patrick Berg, Marius Lode og Fredrik Bjørkan forlatt Aspmyra. Få klubber i Norge hadde tålt å miste tre landslagsspillere i samme overgangsvindu. Både Berg og Bjørkan er ekte Bodø-gutter som på mange måter representerer klubbens DNA. Glimt mister utvilsomt viktige kontinuitetsbærere, men de er langt bedre rustet til å takle slike tap enn Eliteserieklubber flest. Elias Kristoffersen Hagen storspilte mot Celtic og viste nok en gang at han er klar for å ta over stafettpinnen etter Patrick Berg.

Glimt har gang etter gang vist at de er blant de beste i klassen på spillerlogistikk. De vet akkurat hvilke spillertyper de trenger, og klarer å finne dem uten å sprenge banken. Ved å identifisere tydelig hvilke kvaliteter de trenger i de ulike rollene i laget, har de kunnet fortsette i samme stil selv om navnet bak på drakta endres.

En tråd om hvordan Bodø/Glimt rekrutterer spillere sammenlignet med Brentford sin rekrutteringsmodell. Sett bort ifra Käit, Lindahl og Pernambuco, så har Bodø/Glimt truffet på svært mange signeringer de siste årene. 1/ — JoshK (@JoshBall95) February 7, 2022

Joshua Karesch, som blant annet har jobbet i Brentford tidligere, har i flere twittertråder beskrevet hvordan Bodø/Glimt jobber med rekruttering. Han trekker frem at Glimt fokuserer på rollespesifikke ferdigheter og fysiske ekstremferdigheter som passer inn i akkurat den rollen de skal fylle i laget. Karesch viser også hvordan Glimt henter spillere som statistisk sett er veldig like de spillerne de skal erstatte. Slik kan spillestilen videreføres også når man mister stjerner som Patrick Berg og Fredrik Bjørkan.

Tråd: Idealspillere - Spillerne som reflekterer lagets DNA, og de viktigste for spillestilen. Når de forsvinner, så snakkes det mye om at de må erstattes - ikke hvordan det gjøres. Hvordan klarer B/G det gang på gang, og hvorfor er Brice Wembangomo en nøkkel i akkurat det? 1/ — JoshK (@JoshBall95) February 22, 2022

Kjetil Knutsen og hans medhjelpere har klart å bygge et lag og et system som fungerer så lenge Glimt har de spillertypene de trenger. Og nettopp fordi de har en så tydelig definert filosofi både ute på banen og på kontorene på Aspmyra er de mindre avhengig av individuell briljans. Når kollektivet er det viktigste, er ingen uerstattelige.

Glimts suksess handler ikke først og fremst om at Kjetil Knutsen er verdens beste fotballhode eller et unikt taktisk geni. Det handler minst like mye om at Kjetil Knutsen er en strålende leder som vet akkurat hvilke knapper han skal trykke på og hvilke krav han må stille til sine spillere. De som kjenner miljøet i klubben godt peker på at han både er knallhard og raus på samme tid. Han stiller tydelige, beinharde krav, men er også en varm og empatisk leder når det trengs. Han er flink til å dele suksessen med de rundt seg og han gir folk tillit og ansvar.

Flere spillere har pekt på at Knutsen er utrolig god til å se spillerne som mennesker, ikke bare fotballspillere, og til å få fram det beste i dem. Han har skapt en garderobekultur der det er lov å være sårbar og der åpenhet og takhøyde er nøkkelen. Og han har klart å gi spillerne troen på at de kan hamle opp med langt større klubber og stjerner.

Den lille klubben fra nord har tatt steget ut i Europa som den mest naturlige ting i verden. De viser oss at selv om fotballen handler stadig mer om superstjerner, er og blir det en lagidrett. Og et sterkt og sammensveiset kollektiv kan fortsatt slå elleve strålende enkeltspillere. Toppnivået til Knutsens superlag er så høyt at de kan skape trøbbel for alle lagene som er igjen i sluttspillet i Conference League.