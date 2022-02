Krevende for hjelpeorganisasjoner: – Vi er ekstremt bekymret

Mange tusen mennesker har blitt nødt til å forlate sine hjem i Ukraina. Den eskalerende situasjonen i landet gjør hjelpearbeidet utfordrende for bistandsorganisasjonene.

– Det er veldig dramatisk. Vi har vært i beredskap ganske lenge og forberedt oss på at dette kunne skje, men når det likevel skjedde, så er det fryktelig dramatisk. Først og fremst for folk i Ukraina, men også for oss, med våre ansatte og partnere, sier utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna.

– DRAMATISK: Nora Ingdal i Redd Barna sier at situasjonen i Ukraina er dramatisk og uoversiktlig. Foto: Nora Lie / Redd Barna

Hun sier at situasjonen er uoversiktlig, men anslår at 100 000 personer, blant dem 40 000 barn, fra Øst-Ukraina har måttet forlate sine hjem siden mandag. Mange av dem bor nå hos slektninger og vertsfamilier under trange forhold, ifølge Ingdal.

– Akutt hjelpebehov

– Det er kaldt og under frysepunktet i denne delen av verden. Vi får rapporter fra våre folk om foreldre som er desperate og forsøker å berolige barna sine, sier Ingdal.

Utenlandssjefen peker også på de som av ulike grunner ikke klarer å flykte, og sier at fokuset deres er på nødhjelp.

BOMBEROM: Folk har samlet seg i et bomberom i Kyiv. Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

– Nå er det et akutt hjelpebehov for disse som er på flukt, sier Ingdal.

Hun er bekymret for at sivil infrastruktur har blitt angrepet.

– Vi appellerer veldig sterkt til partene om å besinne seg, og ikke minst at de forholder seg til at det er regler i krig, sier Ingdal, som også håper at bruken av eksplosive våpen blir stanset.

TILFLUKT: En mor og datter har søkt tilflukt i en kjeller. Foto: Emilio Morenatti / AP

Prisene på mat har steget

Halvard Hasseløy er daglig leder i bistandsorganisasjonen Open Heart, som jobber på over 70 forskjellige steder i Ukraina.

– Vi har normalt sett to-tre trailere som går til Ukraina hver måned med hjelpesendinger. Vi samler inn klær, sko og andre elementære ting, sier Hasseløy.

Siden 1982 har foreningen drevet hjelpearbeid i flere øst-europeiske land. Hasseløy anslår at om lag 1200-1300 trailerlass med hjelpesendinger har blitt sendt siden den gang.

I tillegg deler de ut mat til de som har behov for det. Men matprisene har økt drastisk den siste tiden, ifølge Hasseløy.

– Vi så at prisene på mat gikk til himmels. Noen steder har prisene steget 200-300 prosent, så vi har sett at det påvirker vanlige mennesker veldig mye, sier han.

TØMMES: En kunde står foran butikkhyller som begynner å tømmes i Zaporizhzhia, Ukraina Foto: Sergei Grits / AP

Forbereder seg på å ta imot flyktninger

Seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors sier at hendelsene i morges har gitt situasjonen i Ukraina en ny dimensjon.

FORBEREDER SEG: Torben Bjørke-Henriksen sier at Røde Kors i nabolandene forbereder seg på å ta imot flyktninger fra Ukraina. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

– Vi har både ansatte og frivillige som gjør det de kan for å hjelpe de som er ramma av konflikten, enten det er førstehjelp, evakuering, få folk til tilfluktsrom eller rett og slett gi folk noen å snakke med, sier Bjørke-Henriksen.

Organisasjonen har flere tusen frivillige og ansatte i landet. I tillegg forbereder foreninger i Polen, Slovakia og Romania seg på å ta imot flyktninger som kommer over grensen.

På grunn av utviklingen planlegger de nå hvordan støtten kan trappes opp ytterligere.

Også Bjørke-Henriksen peker på at situasjonen foreløpig er uoversiktlig, men sier at Røde Kors er bekymret for utviklingen i landet.

– Det vi frykter, som allerede har skjedd noen steder, er at vannforsyning blir ødelagt. Da blir det et akutt behov for å få rent vann ut til folk, sier han, og legger til at det også er kritisk hvis strømforsyningen blir kuttet.

– Sterkt underfinansiert

Også Flyktninghjelpen er til stede i Ukraina, og pressesjef Tiril Skarstein er svært bekymret for hvordan situasjonen kan komme til å utvikle seg.

– Vi er ekstremt bekymret. Denne militære opptrappingen vil ramme millioner av mennesker, og det virker som de menneskelige kostnadene nærmest er glemt i det politiske spillet, sier Skarstein.

ØDELEGGELSER: I likhet med flere hus nær frontlinjen i Luhansk øst i Ukraina, har dette huset blitt rammet av angrepene. Foto: Tiril Skarstein / Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen har nå 70 ansatte i Ukraina. I tillegg har organisasjonen sendt ti norske observatører til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Ukraina.

– Allerede nå har mennesker lagt på flukt i Ukraina. Vi jobber for å planlegge for hvordan vi kan trappe opp arbeidet og hjelpe mennesker som rammes av den forverrede sikkerhetssituasjonen.

– Nødhjelpsarbeidet er allerede sterkt underfinansiert, og giverland må umiddelbart sikre ekstra bevilgninger slik at vi kan møte de eskalerende behovene, sier Skarstein.