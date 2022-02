Kona hadde nettopp født. Men Bjørn Einar hadde ikke krefter til å hjelpe til

I 2019 ble den tidligere skihopperen Bjørn Einar Romøren (40) diagnosert med Ewings sarkom – en sjelden kreftsvulst i ryggen.

Etter nesten ett år med intensiv behandling ble Romøren kreftfri, og tiden etter har han brukt på en helt spesiell måte. Han har nemlig blitt hyllet for sin deltakelse i idrettsprogrammet «Mesternes mester», der han gjorde sitt comeback som utøver.

Nå åpner han opp for programleder Dorthe Skappel (59) om kreftsykdommen og hvordan den rammet han hardest.

Se hele intervjuet i video lenger ned i artikkelen.

Noe som skurret

Underveis i skihoppkarrieren og tiden etter, slet Romøren med prolaps i ryggen. Han var derfor senere nødt til å opereres og var klar over at dette skulle hemme han til en viss grad.

Men det var noe som ikke stemte helt.

– Prolapsen hemmet meg selvfølgelig, men den burde ikke ha hemmet meg så mye. Det var noe som skurret. Jeg sjekket meg og det viste seg at jeg hadde slitt med svulsten lenge, sier Romøren til Skappel.

Veien fra han fikk den tunge beskjeden om svulsten til han begynte på cellegift, var da kort.

– Det gikk bare halvannen uke. Jeg slapp unna den tvile- og tenkefasen. Jeg bare gikk om bord på et høyhastighetstog som bare raste gjennom. Det var egentlig veldig lekkert, for jeg fikk ikke tid til å grave meg ned skikkelig, forteller den tidligere skiflyveren.

Tøft på hjemmefronten

Da kreftbeskjeden kom, hadde han en liten sønn på to år og en datter på vei. Støtten kom heldigvis fra alle kanter, men det gjorde noe med han å ikke kunne hjelpe til.

Det opplevde han som det aller tøffeste under den tunge perioden.

– Det å se de andre og ikke kunne strekke til eller hjelpe. Selv om du vet at det er ingen som mener at du skal gjøre det heller. Men det var ordentlig tøft å ligge og høre at jeg burde vært nede og hjulpet til, sier Romøren.

Han har gjennom hele sykdommen vært innstilt på at han skulle bli frisk, og at han snart kunne hjelpe til. Det var likevel tøft å se de andre rundt seg i en sånn situasjon.

Småbarnsfar oppi sykdommen

Som sengeliggende fikk Romøren og kona god hjelp fra familien til å passe på den to år gamle sønnen og deres nyfødte datter.

Sønnen Fred fikk av og til bli med på sykehuset når formen var bedre, men han skjønte derimot ikke alvoret bak kreftsykdommen.

– Man kunne fortelle han at jeg hadde kreft og han bare smilte og spurte om en is, liksom. Det gjorde det lettere i forhold til det perspektivet. Han så jo selvfølgelig at jeg var dårlig, og barn blir usikre da, men familien var flinke til å passe på ham, uttrykker Romøren.

Han trekker frem kona Martine, som fødte kort tid etter kreftbeskjeden kom.

– Selvfølgelig mye tøffere for Martine med tanke på frykten for at dette ikke skulle gå bra. Men også at hun så meg alle de timene der jeg lå og bare eksisterte – for det er nesten bare det du gjør når du er så sliten. Jeg fikk ikke med meg det, sier 40-åringen.

Kastet seg ut i det

– Derfra til å være med på «Mesternes mester», det er et ganske stort skritt. Hvorfor ville du gjøre det?

– Har man gjennomgått en lang behandling eller vært utenfor arbeidslivet lenge, så er det ofte det berømte førstesteget. Hvis jeg blir med på «Mesternes mester», så ser folk at det er bare å kaste seg ut i det. Resultatet er ikke så veldig viktig, forteller han.

Romøren gikk inn med innstillingen om at hvis han gjorde det dårlig, så var det unnskyldt grunnet kreften. Han ble dog overrasket over egen prestasjon.

– Hvis man snakker om mentaliteten, så hadde jeg virkelig undervurdert hvordan jeg ble når jeg faktisk kom i dette konkurransemoduset. Jeg følte veldig på det at jeg ikke ville bevise at det ikke gikk an å komme tilbake, avslutter han.